Маринованная сельдь с луком и лимоном: делимся рецептом очень вкусной закуски
Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, а особенно "Шуба", а также закусок, например, форшмак. Еще сельдь можно очень вкусно засолить для бутербродов.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с луком и лимоном.
Ингредиенты:
- сельдь 2 шт.
- лук 1 шт.
- лавровый лист 1 шт.
Маринад:
- вода 120 г
- растительное масло 120 г
- уксус 9% 60 г
- сахар 1 ст. л.
- соль 1 ст. л.
- молотый черный перец 0,5 ч. л.
- лимон 2 дольки
Способ приготовления:
1. Почистите и порежьте сельдь.
2. Смешайте все для маринада.
3. Выложите в подходящую посуду сельдь, добавьте специи, лук, лимон и залейте маринадом.
Отправьте в холодильник на ночь.
