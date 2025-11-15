Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, а особенно "Шуба", а также закусок, например, форшмак. Еще сельдь можно очень вкусно засолить для бутербродов.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с луком и лимоном.

Ингредиенты:

сельдь 2 шт.

лук 1 шт.

лавровый лист 1 шт.

Маринад:

вода 120 г

растительное масло 120 г

уксус 9% 60 г

сахар 1 ст. л.

соль 1 ст. л.

молотый черный перец 0,5 ч. л.

лимон 2 дольки

Способ приготовления:

1. Почистите и порежьте сельдь.

2. Смешайте все для маринада.

3. Выложите в подходящую посуду сельдь, добавьте специи, лук, лимон и залейте маринадом.

Отправьте в холодильник на ночь.

