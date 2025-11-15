Маринованная сельдь с луком и лимоном: делимся рецептом очень вкусной закуски

Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, а особенно "Шуба", а также закусок, например, форшмак. Еще сельдь можно очень вкусно засолить для бутербродов.

Маринованная сельдь с луком и лимоном: делимся рецептом очень вкусной закуски

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с луком и лимоном. 

Ингредиенты:

  • сельдь 2 шт.
  • лук 1 шт.
  • лавровый лист 1 шт.

Маринад: 

  • вода 120 г
  • растительное масло 120 г
  • уксус 9% 60 г
  • сахар 1 ст. л.
  • соль 1 ст. л.
  • молотый черный перец 0,5 ч. л.
  • лимон 2 дольки

Способ приготовления: 

1. Почистите и порежьте сельдь.

2. Смешайте все для маринада.

3. Выложите в подходящую посуду сельдь, добавьте специи, лук, лимон и залейте маринадом.

Отправьте в холодильник на ночь.

