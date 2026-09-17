Маринованная сельдь с луком и специями: рецепт лучшей домашней закуски

Сельдь – очень полезный продукт, который можно есть хоть каждый день. А готовить из нее можно салаты, закуски, намазки. А еще ее можно вкусно замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, маринованной сельди, со специями и маслом.

Ингредиенты:

Сельдь 1 шт.

Соль 2 ч.л.

Сахар 1 ч.л.

Лавровый лист 2 шт.

Черный перец горошком пол чайной ложки

Кориандр 1/3 ч.л.

Вода 200 г

Масло 1 ст. л.

Уксус 6% 1 ст. л.

Лук 1 шт. Можно и больше, ведь лук тоже будет довольно вкусным

Способ приготовления:

1. Готовим маринад: смешиваем соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доводим до кипения и даем провариться минуту. Снимаем с огня, добавляем уксус и масло, даем остыть.

2. Полузамороженную рыбу очищаем от потрохов, отрезаем голову под плавником, как на видео. Отрезаем все плавники и хвост. Нарезаем ломтиками толщиной в полтора пальца.

3. Нарезаем лук, добавляем к рыбе и заливаем маринадом. Ставим в холод минимум на ночь, лучше на сутки.

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