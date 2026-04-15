Маринованная скумбрия в бутылке: на вкус, как копченая
Домашние рыбные закуски всегда имеют особый вкус и качество, ведь готовятся без лишних добавок. Один из интересных способов маринования скумбрии, который позволяет получить эффект копченой рыбы без коптильни. Такой рецепт удивляет не только результатом, но и способом приготовления. Использование обычной пластиковой бутылки делает процесс удобным и компактным.
Редакция FoodOboz расскажет, как вкусно замариновать скумбрию в бутылке, получится очень вкусная и эффектная закуска.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- вода – 1,5 л
- соль – 3 ст.л.
- сахар – 1,5 ст. л.
- черный чай – 2 ст.л.
- перец черный горошком – 10 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
луковая шелуха – горсть
Способ приготовления:
1. Подготовить скумбрию, очистить ее от внутренностей и голов, хорошо промыть и обсушить.
2. Приготовить маринад, добавив в воду соль, сахар, черный чай, перец горошком, лавровый лист и луковую шелуху.
3. Довести маринад до кипения и проварить 5 минут, чтобы специи раскрыли аромат.
4. Остудить маринад и процедить его, оставив чистую жидкость без примесей.
5. Подготовить пластиковую бутылку, срезать верхнюю часть и поместить внутрь рыбу хвостами вверх.
6. Залить скумбрию маринадом, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.
7. Накрыть и поставить в холодильник на 48 часов для маринования.
8. Достать рыбу, нарезать порционными кусками и подать к столу.
