Домашние рыбные закуски всегда имеют особый вкус и качество, ведь готовятся без лишних добавок. Один из интересных способов маринования скумбрии, который позволяет получить эффект копченой рыбы без коптильни. Такой рецепт удивляет не только результатом, но и способом приготовления. Использование обычной пластиковой бутылки делает процесс удобным и компактным.

Редакция FoodOboz расскажет, как вкусно замариновать скумбрию в бутылке, получится очень вкусная и эффектная закуска.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

вода – 1,5 л

соль – 3 ст.л.

сахар – 1,5 ст. л.

черный чай – 2 ст.л.

перец черный горошком – 10 шт.

лавровый лист – 2 шт.

луковая шелуха – горсть

Способ приготовления:

1. Подготовить скумбрию, очистить ее от внутренностей и голов, хорошо промыть и обсушить.

2. Приготовить маринад, добавив в воду соль, сахар, черный чай, перец горошком, лавровый лист и луковую шелуху.

3. Довести маринад до кипения и проварить 5 минут, чтобы специи раскрыли аромат.

4. Остудить маринад и процедить его, оставив чистую жидкость без примесей.

5. Подготовить пластиковую бутылку, срезать верхнюю часть и поместить внутрь рыбу хвостами вверх.

6. Залить скумбрию маринадом, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.

7. Накрыть и поставить в холодильник на 48 часов для маринования.

8. Достать рыбу, нарезать порционными кусками и подать к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: