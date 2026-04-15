Маринованная скумбрия в бутылке: на вкус, как копченая

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
783
Маринованная скумбрия в бутылке: на вкус, как копченая

Домашние рыбные закуски всегда имеют особый вкус и качество, ведь готовятся без лишних добавок. Один из интересных способов маринования скумбрии, который позволяет получить эффект копченой рыбы без коптильни. Такой рецепт удивляет не только результатом, но и способом приготовления. Использование обычной пластиковой бутылки делает процесс удобным и компактным.

Редакция FoodOboz расскажет, как вкусно замариновать скумбрию в бутылке, получится очень вкусная и эффектная закуска.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • вода – 1,5 л
  • соль – 3 ст.л.
  • сахар – 1,5 ст. л.
  • черный чай – 2 ст.л.
  • перец черный горошком – 10 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.
    луковая шелуха – горсть

Способ приготовления:

1. Подготовить скумбрию, очистить ее от внутренностей и голов, хорошо промыть и обсушить.

2. Приготовить маринад, добавив в воду соль, сахар, черный чай, перец горошком, лавровый лист и луковую шелуху.

3. Довести маринад до кипения и проварить 5 минут, чтобы специи раскрыли аромат.

4. Остудить маринад и процедить его, оставив чистую жидкость без примесей.

5. Подготовить пластиковую бутылку, срезать верхнюю часть и поместить внутрь рыбу хвостами вверх.

6. Залить скумбрию маринадом, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.

7. Накрыть и поставить в холодильник на 48 часов для маринования.

8. Достать рыбу, нарезать порционными кусками и подать к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

