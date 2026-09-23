Маринованные "голые" помидоры с зеленью и чесноком: есть закуску можно через сутки

Маринованные помидоры – очень вкусная и быстрая закуска, которую можно готовить с чесноком, луком, специями, зелень. А еще их можно квасить, консервировать, готовить салаты и соусы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "голых" маринованных помидоров с зеленью и специями.

Ингредиенты:

помидоры 600 г

укроп, петрушка

вода 250 мл

уксус 25 мл

соль 1 ч. л. с горкой

сахар 4 ч.л.

чеснок 4 зубчика

перец чили по вкусу

лавровый лист 3 шт.

Способ приготовления:

1. Помидоры помойте, сделайте надрезы на них, полейте кипятком и снимите кожуру.

2. Переложите в подходящую посуду, добавьте зелень, чеснок, чили и залейте маринадом.

Оставляем при комнатной температуре на 24 часа и можно есть!

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