Маринованные "голые" помидоры с зеленью и чесноком: есть закуску можно через сутки
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Маринованные помидоры – очень вкусная и быстрая закуска, которую можно готовить с чесноком, луком, специями, зелень. А еще их можно квасить, консервировать, готовить салаты и соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "голых" маринованных помидоров с зеленью и специями.
Ингредиенты:
- помидоры 600 г
- укроп, петрушка
- вода 250 мл
- уксус 25 мл
- соль 1 ч. л. с горкой
- сахар 4 ч.л.
- чеснок 4 зубчика
- перец чили по вкусу
- лавровый лист 3 шт.
Способ приготовления:
1. Помидоры помойте, сделайте надрезы на них, полейте кипятком и снимите кожуру.
2. Переложите в подходящую посуду, добавьте зелень, чеснок, чили и залейте маринадом.
Оставляем при комнатной температуре на 24 часа и можно есть!
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