Маринованные сливы на зиму: рецепт вкусной закуски

Маринованные сливы – лучшая, зимняя закуска, которая к тому же и готовится очень просто. Все что нужно – сделать правильный маринад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пряных, маринованных слив в сахарном сиропе.

Ингредиенты:

Сливы 5 кг

Винный уксус 500 мл

Сахар 1,5 кг

Лавровый лист 20 г

Гвоздика 10 г

Способ приготовления:

1. Сливы моем, обсушиваем, складываем в емкость, пересыпая их лавровым листом и гвоздикой. Верхний слой – сливы.

2. Маринад: вливаем в кастрюлю винный уксус, добавляем сахар, ставим на огонь. Доводим до кипения, кипятим 2 минуты. Сахар полностью не растворится, но это не страшно.

3. Заливаем сливы кипящим маринадом. Маринад полностью сливы не покроет, это тоже не страшно – постепенно к нему добавится жидкость из слив, и его станет больше, к тому же сахар постепенно тоже растворится. Накрываем крышкой и оставляем (при комнатной температуре).

4. В течение следующих 5-6 дней два раза в день (утром, вечером) сливают маринад, доводят до кипения и заливают сливы (сливы можно перемешивать, но очень осторожно). Через 5-6 дней маринад должен почти полностью покрывать сливы. В последний раз сливаем маринад и ставим на огонь. Сливы раскладываем по стерилизованным банкам и заливаем кипящим маринадом. Закрываем крышками, даем остыть.

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