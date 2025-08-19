Сладкий перец – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также маринованных закусок, а также его можно фаршировать, тушить и есть в сыром виде. Стоит отметить, что в нем очень много витаминов, особенно С.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного перца, с вкусным маринадом из масла, лимонного сока и со специями.

Ингредиенты:

Сладкий перец 6-8 шт.

Острый перец или зеленый сладкий 1 шт.

Масло 150 мл

Соль 1 ч. л

Сахар 1 ст. л

Лимонный сок 1/2 шт.

Зелень свежая 1 пучок

Способ приготовления:

1. Запечь перец до мягкости.

2. Переложить в миску, накрыть крышкой или пленкой на 10 минут — так легко очистить кожуры. Очистить перцы от кожуры и семян.

3. Для маринада: смешать ароматное масло томаты, чеснок, базилик с солью, сахаром, лимонным соком и мелко нарезанным перцем и зеленью. Выложить перец слоями в глубокую посуду, поливая маринадом.

Оставить на 30 минут!

