Маринованный сладкий перец: рецепт полезной закуски за копейки
Сладкий перец – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также маринованных закусок, а также его можно фаршировать, тушить и есть в сыром виде. Стоит отметить, что в нем очень много витаминов, особенно С.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного перца, с вкусным маринадом из масла, лимонного сока и со специями.
Ингредиенты:
- Сладкий перец 6-8 шт.
- Острый перец или зеленый сладкий 1 шт.
- Масло 150 мл
- Соль 1 ч. л
- Сахар 1 ст. л
- Лимонный сок 1/2 шт.
- Зелень свежая 1 пучок
Способ приготовления:
1. Запечь перец до мягкости.
2. Переложить в миску, накрыть крышкой или пленкой на 10 минут — так легко очистить кожуры. Очистить перцы от кожуры и семян.
3. Для маринада: смешать ароматное масло томаты, чеснок, базилик с солью, сахаром, лимонным соком и мелко нарезанным перцем и зеленью. Выложить перец слоями в глубокую посуду, поливая маринадом.
Оставить на 30 минут!
