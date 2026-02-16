Масленица 2026: топ-5 рецептов удачного теста на блины
К Масленице хозяйки традиционно пекут блины – тонкие, нежные и румяные. Но главный секрет вкуса всегда в правильном тесте. Если соблюсти удачные пропорции, блины не рвутся и легко переворачиваются.
Редакция FoodOboz делится подборкой из пяти рецептов теста, по которым блины на Масленицу точно получатся удачными.
1. Классическое тесто на блины
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл.
- яйца – 2 шт.
- мука пшеничная – 180 г
- сахар – 1 ст.л. (15 г)
- соль – 0,5 ч.л. (3 г)
- масло – 2 ст.л. (30 мл.)
Способ приготовления:
1. В миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородности.
2. Влейте половину молока, перемешайте венчиком.
3. Постепенно всыпьте просеянную муку, размешивая без комочков.
4. Добавьте оставшееся молоко и масло.
5. Перемешайте до консистенции жидких сливок.
6. Оставьте тесто на 10 минут отдохнуть.
7. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде.
2. Тесто на кефире для нежных блинов
Ингредиенты:
- кефир – 400 мл.
- яйца – 2 шт.
- мука – 170 г
- кипяток – 100 мл.
- сахар – 1 ст.л. (15 г)
- сода – 0,5 ч.л. (3 г)
- соль – щепотка
- масло – 2 ст.л. (30 мл)
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
2. Влейте кефир комнатной температуры.
3. Добавьте муку и хорошо перемешайте.
4. Соду растворите в кипятке и сразу влейте в тесто.
5. Добавьте растительное масло и перемешайте.
6. Дайте тесту постоять 5-10 минут.
7. Жарьте блины на среднем огне.
3. Заварное тесто на кипятке
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл.
- кипяток – 200 мл.
- яйца – 2 шт.
- мука – 180 г
- сахар – 1 ст.л. (15 г)
- соль – щепотка
- масло – 2 ст.л. (30 мл)
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
2. Влейте молоко и перемешайте.
3. Всыпьте муку, размешайте до гладкости.
4. Тонкой струйкой влейте кипяток, постоянно помешивая.
5. Добавьте масло и перемешайте.
6. Оставьте тесто на 10 минут.
7. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде.
4. Простое тесто на воде
Ингредиенты:
- вода теплая – 500 мл.
- яйца – 2 шт.
- мука – 200 г
- сахар – 1 ст.л. (15 г)
- соль – 0.5 ч.л. (3 г)
- масло – 3 ст.л. (45 мл.)
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
2. Влейте теплую воду.
3. Постепенно добавляйте муку, размешивая венчиком.
4. Влейте масло и перемешайте.
5. При необходимости процедите тесто через сито.
6. Дайте массе постоять 10 минут.
7. Жарьте тонкие блины на среднем огне.
5. Тесто на молоке и сметане
Ингредиенты:
- молоко – 400 мл.
- сметана – 2 ст.л. (60 г)
- яйца – 2 шт.
- мука – 170 г
- сахар – 1-2 ст.л. (15-30 г)
- соль – щепотка
- масло – 2 ст.л. (30 мл)
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца, сахар и соль.
2. Добавьте сметану и половину молока.
3. Всыпьте муку и хорошо размешайте.
4. Влейте остальное молоко до нужной консистенции.
5. Добавьте масло и перемешайте.
6. Оставьте тесто на 10-15 минут.
7. Жарьте блины до румяности с обеих сторон.
