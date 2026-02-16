К Масленице хозяйки традиционно пекут блины – тонкие, нежные и румяные. Но главный секрет вкуса всегда в правильном тесте. Если соблюсти удачные пропорции, блины не рвутся и легко переворачиваются.

Редакция FoodOboz делится подборкой из пяти рецептов теста, по которым блины на Масленицу точно получатся удачными.

1. Классическое тесто на блины

Ингредиенты:

молоко – 500 мл.

яйца – 2 шт.

мука пшеничная – 180 г

сахар – 1 ст.л. (15 г)

соль – 0,5 ч.л. (3 г)

масло – 2 ст.л. (30 мл.)

Способ приготовления:

1. В миске взбейте яйца с сахаром и солью до однородности.

2. Влейте половину молока, перемешайте венчиком.

3. Постепенно всыпьте просеянную муку, размешивая без комочков.

4. Добавьте оставшееся молоко и масло.

5. Перемешайте до консистенции жидких сливок.

6. Оставьте тесто на 10 минут отдохнуть.

7. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде.

2. Тесто на кефире для нежных блинов

Ингредиенты:

кефир – 400 мл.

яйца – 2 шт.

мука – 170 г

кипяток – 100 мл.

сахар – 1 ст.л. (15 г)

сода – 0,5 ч.л. (3 г)

соль – щепотка

масло – 2 ст.л. (30 мл)

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

2. Влейте кефир комнатной температуры.

3. Добавьте муку и хорошо перемешайте.

4. Соду растворите в кипятке и сразу влейте в тесто.

5. Добавьте растительное масло и перемешайте.

6. Дайте тесту постоять 5-10 минут.

7. Жарьте блины на среднем огне.

3. Заварное тесто на кипятке

Ингредиенты:

молоко – 300 мл.

кипяток – 200 мл.

яйца – 2 шт.

мука – 180 г

сахар – 1 ст.л. (15 г)

соль – щепотка

масло – 2 ст.л. (30 мл)

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

2. Влейте молоко и перемешайте.

3. Всыпьте муку, размешайте до гладкости.

4. Тонкой струйкой влейте кипяток, постоянно помешивая.

5. Добавьте масло и перемешайте.

6. Оставьте тесто на 10 минут.

7. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде.

4. Простое тесто на воде

Ингредиенты:

вода теплая – 500 мл.

яйца – 2 шт.

мука – 200 г

сахар – 1 ст.л. (15 г)

соль – 0.5 ч.л. (3 г)

масло – 3 ст.л. (45 мл.)

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

2. Влейте теплую воду.

3. Постепенно добавляйте муку, размешивая венчиком.

4. Влейте масло и перемешайте.

5. При необходимости процедите тесто через сито.

6. Дайте массе постоять 10 минут.

7. Жарьте тонкие блины на среднем огне.

5. Тесто на молоке и сметане

Ингредиенты:

молоко – 400 мл.

сметана – 2 ст.л. (60 г)

яйца – 2 шт.

мука – 170 г

сахар – 1-2 ст.л. (15-30 г)

соль – щепотка

масло – 2 ст.л. (30 мл)

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца, сахар и соль.

2. Добавьте сметану и половину молока.

3. Всыпьте муку и хорошо размешайте.

4. Влейте остальное молоко до нужной консистенции.

5. Добавьте масло и перемешайте.

6. Оставьте тесто на 10-15 минут.

7. Жарьте блины до румяности с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: