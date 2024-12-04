"Мимоза" по-новому: что добавить в салат для необычного вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
3,3 т.
Рецепт салала

"Мимоза" – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который готовится очень просто и без лишних усилий. Для оригинального вкуса добавьте в салат вместо рыбной консервы красную рыбу.

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Салат для праздничного стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении "Мимозы". 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт (небольшие)
  • Яйца – 2 шт
  • Красная рыба – 100 г
  • Огурец – 1 шт (небольшой)
  • Икра для декора

Для соуса:

  • Греческий йогурт – 4 ст.л
  • Французская горчица – 1 ч.л
  • Лимонный сок – 1 ч.л
  • Соль

Способ приготовления:

1. Картошку и яйца отварите, натрите на крупную терку. Огурец и красную рыбу мелко нарежьте.

Ингредиенты для салата

2. Для соуса: все смешиваем.

Приготовление блюда

3. Выкладываем салат в стакан слоями. Украшаем икрой и отправляем на 30 минут в холодильник!

Готовый салат

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