"Мимоза" – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который готовится очень просто и без лишних усилий. Для оригинального вкуса добавьте в салат вместо рыбной консервы красную рыбу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении "Мимозы".

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт (небольшие)

Яйца – 2 шт

Красная рыба – 100 г

Огурец – 1 шт (небольшой)

Икра для декора

Для соуса:

Греческий йогурт – 4 ст.л

Французская горчица – 1 ч.л

Лимонный сок – 1 ч.л

Соль

Способ приготовления:

1. Картошку и яйца отварите, натрите на крупную терку. Огурец и красную рыбу мелко нарежьте.

2. Для соуса: все смешиваем.

3. Выкладываем салат в стакан слоями. Украшаем икрой и отправляем на 30 минут в холодильник!

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