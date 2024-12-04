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"Мимоза" по-новому: что добавить в салат для необычного вкуса
"Мимоза" – один из самых простых и вкусных домашних салатов, который готовится очень просто и без лишних усилий. Для оригинального вкуса добавьте в салат вместо рыбной консервы красную рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении "Мимозы".
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт (небольшие)
- Яйца – 2 шт
- Красная рыба – 100 г
- Огурец – 1 шт (небольшой)
- Икра для декора
Для соуса:
- Греческий йогурт – 4 ст.л
- Французская горчица – 1 ч.л
- Лимонный сок – 1 ч.л
- Соль
Способ приготовления:
1. Картошку и яйца отварите, натрите на крупную терку. Огурец и красную рыбу мелко нарежьте.
2. Для соуса: все смешиваем.
3. Выкладываем салат в стакан слоями. Украшаем икрой и отправляем на 30 минут в холодильник!
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