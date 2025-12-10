Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также разной выпечки и даже салатов. Еще из него получатся очень вкусные домашние чипсы, которые не навредят организму.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата "Мимоза" в лаваше.

Ингредиенты:

лаваш

рыбные консервы любые

сыр твердый или плавленный

яйца куриные

майонез

зелень

Способ приготовления:

1. Начинка: разомните вареные яйца и консерву, добавьте тертый сыр, зелень, майонез, перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните в рулет, отправьте в холодильник в пленке на 1-2 часа, после порежьте.

