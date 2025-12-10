Все рецепты
"Мимоза" в лаваше для праздничного стола: рецепт вкусной и легкой закуски-салата
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также разной выпечки и даже салатов. Еще из него получатся очень вкусные домашние чипсы, которые не навредят организму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата "Мимоза" в лаваше.
Ингредиенты:
- лаваш
- рыбные консервы любые
- сыр твердый или плавленный
- яйца куриные
- майонез
- зелень
Способ приготовления:
1. Начинка: разомните вареные яйца и консерву, добавьте тертый сыр, зелень, майонез, перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните в рулет, отправьте в холодильник в пленке на 1-2 часа, после порежьте.
