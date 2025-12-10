"Мимоза" в лаваше для праздничного стола: рецепт вкусной и легкой закуски-салата

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
480
Рецепт закуски

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также разной выпечки и даже салатов. Еще из него получатся очень вкусные домашние чипсы, которые не навредят организму.

"Мимоза" в лаваше для праздничного стола: рецепт вкусной и легкой закуски-салата

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата "Мимоза" в лаваше.

"Мимоза" в лаваше для праздничного стола: рецепт вкусной и легкой закуски-салата

Ингредиенты:

  • лаваш
  • рыбные консервы любые
  • сыр твердый или плавленный
  • яйца куриные
  • майонез
  • зелень

Способ приготовления:

1. Начинка: разомните вареные яйца и консерву, добавьте тертый сыр, зелень, майонез, перемешайте.

"Мимоза" в лаваше для праздничного стола: рецепт вкусной и легкой закуски-салата

2. Выложите начинку на лаваш, сверните в рулет, отправьте в холодильник в пленке на 1-2 часа, после порежьте.

"Мимоза" в лаваше для праздничного стола: рецепт вкусной и легкой закуски-салата

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты