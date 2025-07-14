Молодой картофель можно приготовить значительно вкуснее, чем просто отварить с добавлением масла. Отличной идеей будет сделать к картофелю нежный сметанный соус с курицей, который сделает блюдо по-особенному гижглю. В конце обязательно добавьте нарезанный укроп.

Идея приготовления молодого картофеля с курицей на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 800 г

лук – 1-2 шт.

сметана – 120 г

куриное филе – 1 шт.

соль

копченая паприка

укроп

Способ приготовления:

1. Картофель отварить.

2. На сковородке поджарить лук, куриное филе.

3. Затем добавить соль и копченую паприку.

4. Добавить сметану.

5. Когда картофель будет готов, добавить его к зажарке.

6. Все объединить, добавить много укропа и наслаждаться.

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