Молодой картофель по-новому: как вкусно приготовить овощ с курицей, сметаной и укропом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Молодой картофель по-новому: как вкусно приготовить овощ с курицей, сметаной и укропом

Молодой картофель можно приготовить значительно вкуснее, чем просто отварить с добавлением масла. Отличной идеей будет сделать к картофелю нежный сметанный соус с курицей, который сделает блюдо по-особенному гижглю. В конце обязательно добавьте нарезанный укроп.

Идея приготовления молодого картофеля с курицей на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.

Молодой картофель по-новому: как вкусно приготовить овощ с курицей, сметаной и укропом

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 800 г
  • лук – 1-2 шт.
  • сметана – 120 г
  • куриное филе – 1 шт.
  • соль
  • копченая паприка
  • укроп

Способ приготовления:

Молодой картофель по-новому: как вкусно приготовить овощ с курицей, сметаной и укропом

1. Картофель отварить.

2. На сковородке поджарить лук, куриное филе.

Молодой картофель по-новому: как вкусно приготовить овощ с курицей, сметаной и укропом

3. Затем добавить соль и копченую паприку.

Молодой картофель по-новому: как вкусно приготовить овощ с курицей, сметаной и укропом

4. Добавить сметану.

Молодой картофель по-новому: как вкусно приготовить овощ с курицей, сметаной и укропом

5. Когда картофель будет готов, добавить его к зажарке.

Молодой картофель по-новому: как вкусно приготовить овощ с курицей, сметаной и укропом

6. Все объединить, добавить много укропа и наслаждаться.

Молодой картофель по-новому: как вкусно приготовить овощ с курицей, сметаной и укропом

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