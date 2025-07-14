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Молодой картофель по-новому: как вкусно приготовить овощ с курицей, сметаной и укропом
Молодой картофель можно приготовить значительно вкуснее, чем просто отварить с добавлением масла. Отличной идеей будет сделать к картофелю нежный сметанный соус с курицей, который сделает блюдо по-особенному гижглю. В конце обязательно добавьте нарезанный укроп.
Идея приготовления молодого картофеля с курицей на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 800 г
- лук – 1-2 шт.
- сметана – 120 г
- куриное филе – 1 шт.
- соль
- копченая паприка
- укроп
Способ приготовления:
1. Картофель отварить.
2. На сковородке поджарить лук, куриное филе.
3. Затем добавить соль и копченую паприку.
4. Добавить сметану.
5. Когда картофель будет готов, добавить его к зажарке.
6. Все объединить, добавить много укропа и наслаждаться.
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