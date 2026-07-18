Молодой картофель можно приготовить не только традиционным способом. Если добавить простые специи и правильно запечь овощ, получится ароматное блюдо с хрустящей корочкой. Такой картофель прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Приготовление не займет много времени, а результат точно разнообразит привычное меню.

Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля опубликована на странице valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель среднего размера – 6 шт.

соль – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л.

свежий укроп – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Молодой картофель нужно хорошо помыть. Чистить его не обязательно, ведь тонкая кожица после запекания становится особенно ароматной.

2. Нарезать кружочками примерно одинаковой толщины, чтобы все кусочки пропеклись равномерно.

3. Подготовленный картофель переложить в глубокую миску, добавить соль, сухой чеснок, паприку и растительное масло. Все ингредиенты хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились по каждому кусочку.

4. Затем картофель нужно выложить в чашу аэрогриля и готовить при температуре 190 градусов примерно 30 минут. Время приготовления может немного отличаться в зависимости от размера кусочков и мощности прибора.

5. За несколько минут до окончания приготовления картофель нужно вынуть, добавить измельченный свежий укроп и чеснок. После этого перемешать и вернуть в аэрогриль еще на 2-3 минуты, чтобы зелень и чеснок раскрыли свой аромат.

6. Готовый молодой картофель получается румяным снаружи и мягким внутри. Такой простой рецепт поможет приготовить вкусное сезонное блюдо без лишних усилий, а аромат специй и свежей зелени сделает его особенно аппетитным.

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