Запеченный молодой картофель с пармезаном – это простой способ сделать привычный гарнир значительно интереснее. Сыр во время выпекания образует золотистую корочку, а специи и чеснок добавляют блюду выразительного аромата. Подавать такой картофель можно как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу, рыбе или овощным салатам.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля с сыром опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг.

пармезан – 100-120 г

оливковое масло – 2 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика

паприка – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

соль – по вкусу

свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Молодой картофель тщательно помойте, разрежьте пополам или на крупные кусочки и отварите в течение 15-20 минут до полуготовности

2. На противень или в форму для запекания налейте оливковое масло.

3. Добавьте соль, паприку, черный перец и измельченный чеснок.

4. Равномерно распределите по поверхности натертый пармезан.

5. Выложите картофель срезом вниз прямо на сырный слой.

6. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте примерно 25-30 минут до образования румяной сырной корочки.

7. Готовый картофель осторожно снимите с противня, посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим.

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