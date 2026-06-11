Молодой картофель по-новому: как вкусно запечь с сыром в духовке
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Запеченный молодой картофель с пармезаном – это простой способ сделать привычный гарнир значительно интереснее. Сыр во время выпекания образует золотистую корочку, а специи и чеснок добавляют блюду выразительного аромата. Подавать такой картофель можно как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу, рыбе или овощным салатам.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля с сыром опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг.
- пармезан – 100-120 г
- оливковое масло – 2 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- паприка – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- соль – по вкусу
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Молодой картофель тщательно помойте, разрежьте пополам или на крупные кусочки и отварите в течение 15-20 минут до полуготовности
2. На противень или в форму для запекания налейте оливковое масло.
3. Добавьте соль, паприку, черный перец и измельченный чеснок.
4. Равномерно распределите по поверхности натертый пармезан.
5. Выложите картофель срезом вниз прямо на сырный слой.
6. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте примерно 25-30 минут до образования румяной сырной корочки.
7. Готовый картофель осторожно снимите с противня, посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим.
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