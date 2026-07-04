Молодой картофель можно просто отварить и подавать с маслом и укропом. А еще вкуснее будет, если приготовить его с нежным сырным соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля в нежном сырном соусе.

Ингредиенты:

Картофель (отварной) 700 г

Бекон варено-копченый 120 г

Лук 1 шт.

Сливки 100 г

Плавленый сыр в пластинках 5 шт.

Вода 100 мл

Растительное масло 1 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Сушеный чеснок 1 ч. л.

Сушеный лук 1 ч. л.

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Нарезать бекон и обжарить до румяности. Добавить нарезанный лук и обжарить до мягкости.

2. Добавить отварной картофель (подсоленный), сливки и воду, довести до кипения и тушить несколько минут и все специи.

Добавить сыр и хорошо перемешать, пока он не расплавится!

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