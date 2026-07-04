Молодой картофель с нежном сырном соусе: делимся рецептом вкусного и простого в приготовлении блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
642
Молодой картофель с нежном сырном соусе: делимся рецептом вкусного и простого в приготовлении блюда
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Молодой картофель можно просто отварить и подавать с маслом и укропом. А еще вкуснее будет, если приготовить его с нежным сырным соусом.

Молодой картофель с нежном сырном соусе: делимся рецептом вкусного и простого в приготовлении блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля в нежном сырном соусе.

Ингредиенты:

  • Картофель (отварной) 700 г
  • Бекон варено-копченый 120 г
  • Лук 1 шт.
  • Сливки 100 г
  • Плавленый сыр в пластинках 5 шт.
  • Вода 100 мл
  • Растительное масло 1 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу
  • Сушеный чеснок 1 ч. л.
  • Сушеный лук 1 ч. л.
  • Зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Нарезать бекон и обжарить до румяности. Добавить нарезанный лук и обжарить до мягкости.

Молодой картофель с нежном сырном соусе: делимся рецептом вкусного и простого в приготовлении блюда

2. Добавить отварной картофель (подсоленный), сливки и воду, довести до кипения и тушить несколько минут и все специи. 

Молодой картофель с нежном сырном соусе: делимся рецептом вкусного и простого в приготовлении блюда

Добавить сыр и хорошо перемешать, пока он не расплавится!

Молодой картофель с нежном сырном соусе: делимся рецептом вкусного и простого в приготовлении блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты