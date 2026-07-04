Молодой картофель с нежном сырном соусе: делимся рецептом вкусного и простого в приготовлении блюда
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Молодой картофель можно просто отварить и подавать с маслом и укропом. А еще вкуснее будет, если приготовить его с нежным сырным соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля в нежном сырном соусе.
Ингредиенты:
- Картофель (отварной) 700 г
- Бекон варено-копченый 120 г
- Лук 1 шт.
- Сливки 100 г
- Плавленый сыр в пластинках 5 шт.
- Вода 100 мл
- Растительное масло 1 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
- Сушеный чеснок 1 ч. л.
- Сушеный лук 1 ч. л.
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Нарезать бекон и обжарить до румяности. Добавить нарезанный лук и обжарить до мягкости.
2. Добавить отварной картофель (подсоленный), сливки и воду, довести до кипения и тушить несколько минут и все специи.
Добавить сыр и хорошо перемешать, пока он не расплавится!
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