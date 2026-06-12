Молодой картофель с сосисками, редиской и малосольными огурцами – простое блюдо, в котором удачно сочетаются горячие и свежие ингредиенты. Хрустящая корочка на картошке, сочные сосиски и прохладный сметанный соус создают гармоничный вкус, который прекрасно подходит для обеда или ужина. Особенность рецепта заключается в том, что все ингредиенты готовятся отдельно, благодаря чему сохраняют свою текстуру и насыщенный аромат.

Идея приготовления сытного блюда из молодого картофеля с сосисками на обед опубликована на странице фудблогерши yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 500-600 г

мини-сосиски – 1 упаковка

малосольные огурцы – 2-3 шт.

редис – 4-5 шт.

зеленый лук – по вкусу

сливочное масло – для обжаривания

Для соуса:

сметана – 3-4 ст.л.

укроп – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Молодой картофель тщательно вымойте и отварите в кожуре до готовности.

2. После этого немного остудите и нарежьте крупными ломтиками.

3. На сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте картофель до появления золотистой хрустящей корочки.

4. Сосиски слегка надрежьте и отдельно подрумяньте на сковороде. Благодаря надрезам они станут более аппетитными и равномерно прожарятся.

5. Малосольные огурцы нарежьте кружочками или небольшими кусочками.

6. Редис нарежьте тонкими ломтиками, а зеленый лук мелко порежьте.

7. Для соуса смешайте сметану с измельченным укропом до однородной консистенции. Выложите горячий картофель на тарелку, сверху разместите обжаренные сосиски

8. Добавьте огурцы, редис и зеленый лук. Перед подачей полейте блюдо холодным сметанным соусом.

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