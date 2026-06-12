Молодой картофель с сосисками на обед: делимся быстрым рецептом
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Молодой картофель с сосисками, редиской и малосольными огурцами – простое блюдо, в котором удачно сочетаются горячие и свежие ингредиенты. Хрустящая корочка на картошке, сочные сосиски и прохладный сметанный соус создают гармоничный вкус, который прекрасно подходит для обеда или ужина. Особенность рецепта заключается в том, что все ингредиенты готовятся отдельно, благодаря чему сохраняют свою текстуру и насыщенный аромат.
Идея приготовления сытного блюда из молодого картофеля с сосисками на обед опубликована на странице фудблогерши yanni.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 500-600 г
- мини-сосиски – 1 упаковка
- малосольные огурцы – 2-3 шт.
- редис – 4-5 шт.
- зеленый лук – по вкусу
- сливочное масло – для обжаривания
Для соуса:
- сметана – 3-4 ст.л.
- укроп – небольшой пучок
Способ приготовления:
1. Молодой картофель тщательно вымойте и отварите в кожуре до готовности.
2. После этого немного остудите и нарежьте крупными ломтиками.
3. На сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте картофель до появления золотистой хрустящей корочки.
4. Сосиски слегка надрежьте и отдельно подрумяньте на сковороде. Благодаря надрезам они станут более аппетитными и равномерно прожарятся.
5. Малосольные огурцы нарежьте кружочками или небольшими кусочками.
6. Редис нарежьте тонкими ломтиками, а зеленый лук мелко порежьте.
7. Для соуса смешайте сметану с измельченным укропом до однородной консистенции. Выложите горячий картофель на тарелку, сверху разместите обжаренные сосиски
8. Добавьте огурцы, редис и зеленый лук. Перед подачей полейте блюдо холодным сметанным соусом.
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