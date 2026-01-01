Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Морковь по-корейски на скорую руку: готовится закуска с горячим маслом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
375
Морковь по-корейски – одна из самых простых, вкусных и легких в приготовлении домашних закусок. Готовить ее можно с холодным и горячим маслом. Обязательно добавляйте специи и тертый чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями и горячим маслом.

Ингредиенты:

  • морковь 1,5 кг
  • чеснок 7-8 зуб.
  • уксус 9% 7 ст.л.
  • кориандр молотый 3 ч.л.
  • сахар 4 ст.л.
  • соль 2 ч.л.
  • смесь перцев 1 ч.л.
  • масло 150 мл

Способ приготовления:

1. Натрите морковь и чеснок. Добавьте специи, сахар. 

2. Нагрейте масло и полейте морковь, перемешайте. 

3. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

