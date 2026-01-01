Все рецепты
Морковь по-корейски на скорую руку: готовится закуска с горячим маслом
Морковь по-корейски – одна из самых простых, вкусных и легких в приготовлении домашних закусок. Готовить ее можно с холодным и горячим маслом. Обязательно добавляйте специи и тертый чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями и горячим маслом.
Ингредиенты:
- морковь 1,5 кг
- чеснок 7-8 зуб.
- уксус 9% 7 ст.л.
- кориандр молотый 3 ч.л.
- сахар 4 ст.л.
- соль 2 ч.л.
- смесь перцев 1 ч.л.
- масло 150 мл
Способ приготовления:
1. Натрите морковь и чеснок. Добавьте специи, сахар.
2. Нагрейте масло и полейте морковь, перемешайте.
3. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.
