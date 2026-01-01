Морковь по-корейски – одна из самых простых, вкусных и легких в приготовлении домашних закусок. Готовить ее можно с холодным и горячим маслом. Обязательно добавляйте специи и тертый чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями и горячим маслом.

Ингредиенты:

морковь 1,5 кг

чеснок 7-8 зуб.

уксус 9% 7 ст.л.

кориандр молотый 3 ч.л.

сахар 4 ст.л.

соль 2 ч.л.

смесь перцев 1 ч.л.

масло 150 мл

Способ приготовления:

1. Натрите морковь и чеснок. Добавьте специи, сахар.

2. Нагрейте масло и полейте морковь, перемешайте.

3. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

