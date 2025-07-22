Морковь по-корейски – одна из самых вкусных и простых домашних закусок. Для того, чтобы морковь была хрустящей и вкусной, кулинары советуют добавлять горячее масло со специями и чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной моркови по-корейски с чесноком и специями.

Ингредиенты:

1 кг моркови

5 зубчиков чеснока

Заправка:

1 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

1 ст. л. кориандра

1 ст. л. паприки

0,5 ч. л. красного перца Чили

5 ст. л. растительного масла

7 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке, добавьте натертый чеснок.

2. Масло подогреть, добавить соль, сахар и специи, перемешать и добавить уксус.

3. Горячей заправкой залить морковь с чесноком и хорошо перемешать.

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