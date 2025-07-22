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Морковь по-корейски на скорую руку: простой рецепт вкусной и быстрой закуски
Морковь по-корейски – одна из самых вкусных и простых домашних закусок. Для того, чтобы морковь была хрустящей и вкусной, кулинары советуют добавлять горячее масло со специями и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной моркови по-корейски с чесноком и специями.
Ингредиенты:
- 1 кг моркови
- 5 зубчиков чеснока
Заправка:
- 1 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара
- 1 ст. л. кориандра
- 1 ст. л. паприки
- 0,5 ч. л. красного перца Чили
- 5 ст. л. растительного масла
- 7 ст. л. уксуса
Способ приготовления:
1. Морковь натрите на терке, добавьте натертый чеснок.
2. Масло подогреть, добавить соль, сахар и специи, перемешать и добавить уксус.
3. Горячей заправкой залить морковь с чесноком и хорошо перемешать.
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