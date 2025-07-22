Морковь по-корейски на скорую руку: простой рецепт вкусной и быстрой закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Морковь по-корейски на скорую руку: простой рецепт вкусной и быстрой закуски

Морковь по-корейски – одна из самых вкусных и простых домашних закусок. Для того, чтобы морковь была хрустящей и вкусной, кулинары советуют добавлять горячее масло со специями и чеснок. 

Как приготовить вкусную морковь по-корейски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной моркови по-корейски с чесноком и специями.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 1 кг моркови
  • 5 зубчиков чеснока

Заправка:

  • 1 ст. л. соли
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. кориандра
  • 1 ст. л. паприки
  • 0,5 ч. л. красного перца Чили
  • 5 ст. л. растительного масла
  • 7 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке, добавьте натертый чеснок.

Морковь для приготовления закуски

2. Масло подогреть, добавить соль, сахар и специи, перемешать и добавить уксус.

Специи для моркови

3. Горячей заправкой залить морковь с чесноком и хорошо перемешать.

Готовая закуска

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