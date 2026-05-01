Морковь по-корейски – идеальная закуска на скорую руку. Готовить ее можно просто с маслом и уксусом, а еще вкуснее будет, если подогреть масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями, чесноком и горячим маслом.

Ингредиенты:

1 кг моркови

1 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

2 ст.л. яблочного уксуса

1 ч.л. черного перца (если любите остренькое)

2 зубчика чеснока

20 г специй к корейской моркови

2-3 ст.л. кунжута по желанию

100 мл масла (подогреваем до закипания)

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, добавьте сахар, соль, яблочный уксус, чеснок тертый.

2. Подогрейте масло со специями и полейте морковь.

Посыпьте кунжутом и подавайте!

