Морковь по-корейски по-новому: делимся рецептом вкусной закуски на скорую руку
Морковь по-корейски – идеальная закуска на скорую руку. Готовить ее можно просто с маслом и уксусом, а еще вкуснее будет, если подогреть масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями, чесноком и горячим маслом.
Ингредиенты:
- 1 кг моркови
- 1 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- 1 ч.л. черного перца (если любите остренькое)
- 2 зубчика чеснока
- 20 г специй к корейской моркови
- 2-3 ст.л. кунжута по желанию
- 100 мл масла (подогреваем до закипания)
Способ приготовления:
1. Натрите морковь, добавьте сахар, соль, яблочный уксус, чеснок тертый.
2. Подогрейте масло со специями и полейте морковь.
Посыпьте кунжутом и подавайте!
