Морковь по-корейски: рецепт вкусной и бюджетной закуски по-новому
Морковь по-корейски – лучшая домашняя закуска, которую можно приготовить всего за 10 минут. А для яркого вкуса лучше всего – добавить специи с горячим маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями, чесноком и горячим маслом.
Ингредиенты:
- 1 кг моркови
- 1 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- 1 ч.л. черного перца (если любите остренькое)
- 2 зубчика чеснока
- 20 г специй к корейской моркови
- 2-3 ст.л. кунжута по желанию
- 100 мл масла (подогреваем до закипания)
Способ приготовления:
1. Натрите морковь и чеснок. Добавьте специи и уксус.
2. Отдельно подогрейте масло, полейте морковь, добавьте кунжут, маринуйте минимум час.
