Морковь по-корейски: рецепт вкусной и бюджетной закуски по-новому

Ирина Мельниченко
Морковь по-корейски – лучшая домашняя закуска, которую можно приготовить всего за 10 минут. А для яркого вкуса лучше всего – добавить специи с горячим маслом. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски со специями, чесноком и горячим маслом.

Ингредиенты: 

  • 1 кг моркови
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. яблочного уксуса
  • 1 ч.л. черного перца (если любите остренькое)
  • 2 зубчика чеснока
  • 20 г специй к корейской моркови
  • 2-3 ст.л. кунжута по желанию
  • 100 мл масла (подогреваем до закипания)

Способ приготовления: 

1. Натрите морковь и чеснок. Добавьте специи и уксус.

2. Отдельно подогрейте масло, полейте морковь, добавьте кунжут, маринуйте минимум час.

