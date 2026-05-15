Морковь по-корейски – лучшая домашняя закуска, которую можно приготовить всего за 10 минут. А для яркого вкуса лучше всего – добавить специи с горячим маслом.

Ингредиенты:

1 кг моркови

1 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

2 ст.л. яблочного уксуса

1 ч.л. черного перца (если любите остренькое)

2 зубчика чеснока

20 г специй к корейской моркови

2-3 ст.л. кунжута по желанию

100 мл масла (подогреваем до закипания)

Способ приготовления:

1. Натрите морковь и чеснок. Добавьте специи и уксус.

2. Отдельно подогрейте масло, полейте морковь, добавьте кунжут, маринуйте минимум час.

