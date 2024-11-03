Сыр – один из самых популярных продуктов в мире. Его существует очень много разновидностей, но наиболее ценными сортами считаются те, что покрыты плесенью. Споры гриба делают его вкус особенным.

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Что делать с сыром, сорт которого не предполагает плесени, но она все-таки появилась? Можно ли его есть, не нанося вред организму? На эти вопросы в TikTok ответил доктор Каран Раджан, преподаватель Университета Сандерленда.

Если вы развернули кусок сыра и увидели, что он покрылся плесенью, первое, что приходит в голову – срезать испорченную часть продукта и спокойно его съесть. Однако, оказывается, что образовавшаяся на поверхности плесень является лишь верхушкой айсберга. Основная часть ее спор осталась внутри продукта.

Но срезав не только плесень, но и около 2 см сыра, который кажется нормальным, можно достичь той глубины, куда споры еще не попасть. Речь идет только о сырах твердых сортов, таких как пармезан или чеддер.

Так можно поступить, если на куске сыра есть только одна колония плесени. Если зелено-синих пятен оказалось несколько – лучше избавиться от продукта, ведь он совсем испорчен. Также следует остерегаться перекрестных заражений, и обязательно тщательно мыть нож и разделочную доску после манипуляций с плесенью.

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