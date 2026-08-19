Мясо по-французски легко приготовить из куриного филе и шампиньонов. Блюдо получается сочным, ароматным и с аппетитной сырной корочкой. Для него не нужно много продуктов, а основную часть приготовления возьмет на себя духовка. Такой рецепт подойдет и для обычного семейного ужина, и для праздничного стола.

Идея приготовления мяса по-французски в духовке на ужин опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 600-700 г

шампиньоны – 300 г

лук – 2 шт.

твёрдый сыр – 180 г

майонез – 4-5 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, просушите и разрежьте вдоль на порционные кусочки. Каждый кусочек слегка отбейте кухонным молоточком, после чего посолите и поперчите с обеих сторон.

2. Лук очистите и нарежьте. Шампиньоны хорошо промойте, просушите и нарежьте пластинками или небольшими кусочками.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте грибы. Готовьте на среднем огне, пока лишняя влага не испарится, а шампиньоны не подрумянятся.

4. Выложите подготовленное куриное филе в форму для запекания. Сверху равномерно распределите обжаренные грибы с луком.

5. Смажьте начинку тонким слоем майонеза. Твердый сыр натрите на крупной терке и щедро посыпьте им каждый кусочек.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 30-35 минут, пока курица полностью не приготовится, а сыр сверху не станет румяным.

7. Готовое мясо по-французски подавайте горячим. К нему хорошо подойдут свежие овощи, зелень, картофель или легкий салат.

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