Мясо по-французски – всеми любимое блюдо. Лучше всего использовать именно свинину. В сочетании с сыром и грибами продукт получается очень сочным.

Идея приготовления сочного мяса по-французски опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свиной биток – 700 г

шампиньоны – 700 г

лук – 1 шт.

сыр – 500 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 150 г

соль, перец по вкусу

растительное масло

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать порционными кусочками толщиной 1 см. и отбить с обеих сторон.

2. Лук нарезать полукольцами.

3. Грибы нарезать пластинками.

4. Сначала пожарить лук до золотистости, добавить грибы, посолить, поперчить и жарить до испарения всей жидкости.

5. Сыр натереть, добавить яйцо, сметану и перемешать.

6. На смазанный маслом противень выложить мясо, посолить, поперчить.

7. На мясо выложить жареные грибы с луком и третьим слоем выложить сырную начинку.

8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.

