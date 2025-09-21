Мясо по-французски с грибами и сыром: беспроигрышный вариант блюда для вашего праздничного стола
Мясо по-французски – всеми любимое блюдо. Лучше всего использовать именно свинину. В сочетании с сыром и грибами продукт получается очень сочным.
Идея приготовления сочного мяса по-французски опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свиной биток – 700 г
- шампиньоны – 700 г
- лук – 1 шт.
- сыр – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 150 г
- соль, перец по вкусу
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать порционными кусочками толщиной 1 см. и отбить с обеих сторон.
2. Лук нарезать полукольцами.
3. Грибы нарезать пластинками.
4. Сначала пожарить лук до золотистости, добавить грибы, посолить, поперчить и жарить до испарения всей жидкости.
5. Сыр натереть, добавить яйцо, сметану и перемешать.
6. На смазанный маслом противень выложить мясо, посолить, поперчить.
7. На мясо выложить жареные грибы с луком и третьим слоем выложить сырную начинку.
8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: