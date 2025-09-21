Мясо по-французски с грибами и сыром: беспроигрышный вариант блюда для вашего праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
450
Мясо по-французски – всеми любимое блюдо. Лучше всего использовать именно свинину. В сочетании с сыром и грибами продукт получается очень сочным.

Идея приготовления сочного мяса по-французски опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • свиной биток – 700 г
  • шампиньоны – 700 г
  • лук – 1 шт.
  • сыр – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 150 г
  • соль, перец по вкусу
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать порционными кусочками толщиной 1 см. и отбить с обеих сторон.

2. Лук нарезать полукольцами.

3. Грибы нарезать пластинками.

4. Сначала пожарить лук до золотистости, добавить грибы, посолить, поперчить и жарить до испарения всей жидкости.

5. Сыр натереть, добавить яйцо, сметану и перемешать.

6. На смазанный маслом противень выложить мясо, посолить, поперчить.

7. На мясо выложить жареные грибы с луком и третьим слоем выложить сырную начинку.

8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.

