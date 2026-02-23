Мясо по-французски – лучшее блюдо для праздничного стола, а также обеда и ужина. Готовить его можно с сыром, грибами, овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мяса по-французски с сыром и грибами.

Ингредиенты:

свиной биток 700г

шампиньоны 700 г

лук 1 шт

сыр 500 г

яйцо 1 шт

сметана 150 г

соль, перец по вкусу

масло

Способ приготовления:

1. Свинину нарезаем порционными кусочками толщиной 1 см. и отбиваем с обеих сторон. Лук нарезаем полукольцами, грибы нарезаем пластинками. Сначала жарим лук до золотистости, добавляем грибы, солим, перчим и жарим до испарения всей жидкости.

2. Сыр натираем, добавляем яйцо, сметану и перемешиваем. На противень смазанный маслом выкладываем мясо, солим перчим, на мясо выкладываем жареные грибы с луком, и третьим слоем выкладываем сырную начинку.

3. Ставим в разогретую духовку до 180С на 35-40 минут.

