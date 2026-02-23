Мясо по-французски с сыром и грибами: делимся простым рецептом
Мясо по-французски – лучшее блюдо для праздничного стола, а также обеда и ужина. Готовить его можно с сыром, грибами, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мяса по-французски с сыром и грибами.
Ингредиенты:
- свиной биток 700г
- шампиньоны 700 г
- лук 1 шт
- сыр 500 г
- яйцо 1 шт
- сметана 150 г
- соль, перец по вкусу
- масло
Способ приготовления:
1. Свинину нарезаем порционными кусочками толщиной 1 см. и отбиваем с обеих сторон. Лук нарезаем полукольцами, грибы нарезаем пластинками. Сначала жарим лук до золотистости, добавляем грибы, солим, перчим и жарим до испарения всей жидкости.
2. Сыр натираем, добавляем яйцо, сметану и перемешиваем. На противень смазанный маслом выкладываем мясо, солим перчим, на мясо выкладываем жареные грибы с луком, и третьим слоем выкладываем сырную начинку.
3. Ставим в разогретую духовку до 180С на 35-40 минут.
