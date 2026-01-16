Все рецепты
На каком масле жарить картофель, чтобы он не был вредным: делимся рецептом и секретами приготовления
Жареный картофель – любимое блюдо многих. Готовить ее можно с овощами, грибами, просто со специями и луком. Но, самое главное – на каком масле вы выбираете готовить это блюдо. По мнению специалистов – это масло ГХИ, так как точка дымления у него 260С.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и главное – не вредной жареной картошки.
Ингредиенты:
- масло гхи
- картофель молодой
- укроп
Способ приготовления:
1. Обжарить 2-3 минуты картофель на масле ГХИ.
2. После залейте водой, чтобы на половину закрыла картофель и готовьте, пока вода испаряется.
Затем добавьте укроп, соль, перемешайте и подавайте!
