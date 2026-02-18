Блины – очень вкусное и сытное блюдо, основа которого – мука, молоко, яйца. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавить в основу растительное масло, а для яркого вкуса – тертую колбасу, сыр, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении блинов с колбасой.

Ингредиенты:

3 яйца

0,5 ч. л соли

1 ст. л сахара

400 мл молоко

200 г муки

150 г вареной колбасы

150 г сыра

пучок зеленого лука

2 ст. л растительного масла

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем соль, сахар и перемешиваем. Затем добавляем часть молока, перемешиваем. Всыпаем всю муку и хорошо все перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем оставшееся молоко, масло и перемешиваем.

2. На крупную терку натираем колбасу и сыр. Мелко нарезаем лук и все добавляем к тесту.

3. Жарим блины с обеих сторон на среднем огне.

