На вкус, как пицца: тонкие блины с колбасой и сыром на Масленицу 2026
Блины – очень вкусное и сытное блюдо, основа которого – мука, молоко, яйца. Для того, чтобы блины не рвались, кулинары советуют добавить в основу растительное масло, а для яркого вкуса – тертую колбасу, сыр, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении блинов с колбасой.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 0,5 ч. л соли
- 1 ст. л сахара
- 400 мл молоко
- 200 г муки
- 150 г вареной колбасы
- 150 г сыра
- пучок зеленого лука
- 2 ст. л растительного масла
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем соль, сахар и перемешиваем. Затем добавляем часть молока, перемешиваем. Всыпаем всю муку и хорошо все перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем оставшееся молоко, масло и перемешиваем.
2. На крупную терку натираем колбасу и сыр. Мелко нарезаем лук и все добавляем к тесту.
3. Жарим блины с обеих сторон на среднем огне.
