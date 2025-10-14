На вкус как рыба: рассказываем, как вкусно пожарить цветную капусту в кляре
Цветная капуста – очень вкусный и полезный овощ, который можно жарить, варить, тушить, делать вкусные запеканки и пироги. Еще из нее получится очень вкусное пюре, салаты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в кляре, которая готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- Цветная капуста 500 г
- Яйца 2 шт.
- Сметана 2 ст.л
- Соль, перец по вкусу
- Мука 3-4 ст.л
- Сыр твердый 50 г
Способ приготовления:
1. Капусту помойте и разберите на соцветия. В кипящей подсоленной воде отварите соцветия 3-5 минут, а затем откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость.
2. Для кляра: в подходящую посуду вбейте яйца, добавьте сметану, муку, соль и черный молотый перец. Перемешайте до однородного кляра.
3. Отварную капусту опустите в кляр и тщательно перемешайте, чтобы он хорошо обволакивал соцветия капусты. Противень для выпечки застелите бумагой и выложите на него соцветия капусты. Посыпьте натертым сыром и запекайте при 200 С 15 минут!
