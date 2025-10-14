На вкус как рыба: рассказываем, как вкусно пожарить цветную капусту в кляре

Цветная капуста – очень вкусный и полезный овощ, который можно жарить, варить, тушить, делать вкусные запеканки и пироги. Еще из нее получится очень вкусное пюре, салаты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в кляре, которая готовится 10 минут. 

Ингредиенты:

  • Цветная капуста 500 г
  • Яйца 2 шт.
  • Сметана 2 ст.л
  • Соль, перец по вкусу
  • Мука 3-4 ст.л
  • Сыр твердый 50 г

Способ приготовления: 

1. Капусту помойте и разберите на соцветия. В кипящей подсоленной воде отварите соцветия 3-5 минут, а затем откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость.

2. Для кляра: в подходящую посуду вбейте яйца, добавьте сметану, муку, соль и черный молотый перец. Перемешайте до однородного кляра.

3. Отварную капусту опустите в кляр и тщательно перемешайте, чтобы он хорошо обволакивал соцветия капусты. Противень для выпечки застелите бумагой и выложите на него соцветия капусты. Посыпьте натертым сыром и запекайте при 200 С 15 минут!

Украина

