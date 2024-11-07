На вкус как суши: фаршированные яйца для праздничного стола за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт фаршированных яиц

Одна из самых простых и вкусных закусок – фаршированные яйца. Готовить их можно с абсолютно разными начинками – сыр, грибы, лук, овощи, зелень, тушенные и запеченные овощи, бобовые, рыба, шпроты, консервы, тунец.

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Фаршированные яйца с рыбой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с начинкой из авокадо и красной рыбы.

С чем приготовить фаршированные яйца

Ингредиенты:

  • 4 отварных яйца
  • авокадо
  • 150 г. красной рыбы
  • фиолетовый лучок
  • 2 ст.л. соуса тартар
  • 1 ч.л. американской горчицы

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите яйца в крутую (варим 7-10 минут после закипания) и делим их пополам.

Из чего приготовить начинку для яиц

2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбу и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

Готовая начинка

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол.

Готовая закуска

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