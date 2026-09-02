Намазка из кабачков с плавленным сыром: делимся оригинальным рецептом вкусной закуски
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Кабачки – простые, но очень вкусные и полезные овощи, которые могут быть основой для салатов, закусок, намазок. Еще их можно просто вкусно запечь с овощами, мясом, сделать рагу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой намазки из кабачка, с плавленным сыром.
Ингредиенты:
- 500 г кабачка
- 1 луковица
- 1 средняя морковь или 2 маленьких
- 2-3 зуб. чеснока
- 1 плавленый сырок или 100 г крем-сыра
- укроп, соль
Способ приготовления:
1. Овощи нарезаем. сначала обжариваем лук, добавляем морковь, кабачок, подсаливаем и тушим до испарения влаги на среднем огне, в конце добавляем чеснок и тушим еще 5 минут.
2. Тушеные овощи немного остужаем, добавляем сырок, укроп и взбиваем погружным блендером.
Храним намазку в холодильнике!
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