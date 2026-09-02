Намазка из кабачков с плавленным сыром: делимся оригинальным рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
864
Вкусная кабачковая намазка
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Кабачки – простые, но очень вкусные и полезные овощи, которые могут быть основой для салатов, закусок, намазок. Еще их можно просто вкусно запечь с овощами, мясом, сделать рагу.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой намазки из кабачка, с плавленным сыром. 

Ингредиенты:

  • 500 г кабачка
  • 1 луковица
  • 1 средняя морковь или 2 маленьких
  • 2-3 зуб. чеснока
  • 1 плавленый сырок или 100 г крем-сыра
  • укроп, соль

Способ приготовления: 

1. Овощи нарезаем. сначала обжариваем лук, добавляем морковь, кабачок, подсаливаем и тушим до испарения влаги на среднем огне, в конце добавляем чеснок и тушим еще 5 минут.

Ингредиенты для блюда

2. Тушеные овощи немного остужаем, добавляем сырок, укроп и взбиваем погружным блендером. 

Приготовление намазки

Храним намазку в холодильнике! 

Готовая намазка

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