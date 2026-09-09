Намазка из кабачков с плавленным сыром: делимся рецептом

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных намазок, закусок, салатов. Если же вы готовите намазки их них, добавьте плавленный сыр и зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из кабачка и плавленного сыра.

Ингредиенты:

Лук 1 шт.

Кабачок 2 шт. (500 г)

Помидор 1 шт.

Плавленый сыр 160 г

Соль

Чеснок, куркума, копченая паприка

Способ приготовления:

1. Сначала обжариваем лук, затем добавляем кабачок, нарезанный мелкими кубиками.

2. Немного подсаливаем, перемешиваем и тушим 15-20 минут до мягкости. Затем добавляем помидор, смесь любимых специй и тушим еще несколько минут.

3. В конце добавляем плавленый сыр и хорошо перемешиваем, пока масса не станет нежной и однородной.

5. Посыпаем зеленью – и можно наслаждаться нежнейшей кабачковой пастой, которая идеально сочетается с хлебом, тостами или гренками.

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