Намазка из моркови и сыра: рецепт вкусной и полезной закуски за 10 минут
Морковь – очень вкусный и полезный овощ, который лучше всего есть в сыром виде. А также из моркови можно готовить вкусные закуски, салаты, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови и вареных яиц.
Ингредиенты:
- морковь свежая – 500-600 г
- яйца – 6 шт.
- сыр твердый – 150 г
- сметана (жирная) – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зуб.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и охладить.
2. Очищенную морковь натереть на терке со средними отверстиями. Вареные яйца и сыр натереть на этой же терке.
3. Чеснок выжать через пресс и смешать со сметаной и специями. Вымешать все вместе в салатнике.
