Намазка из моркови и сыра: рецепт вкусной и полезной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Морковь – очень вкусный и полезный овощ, который лучше всего есть в сыром виде. А также из моркови можно готовить вкусные закуски, салаты, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови и вареных яиц.

Ингредиенты:

  • морковь свежая – 500-600 г
  • яйца – 6 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • сметана (жирная) – 2 ст.л.
  • чеснок – 3 зуб.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и охладить.

2. Очищенную морковь натереть на терке со средними отверстиями. Вареные яйца и сыр натереть на этой же терке.

3. Чеснок выжать через пресс и смешать со сметаной и специями. Вымешать все вместе в салатнике.

