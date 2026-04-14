Морковь – очень вкусный и полезный овощ, который лучше всего есть в сыром виде. А также из моркови можно готовить вкусные закуски, салаты, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови и вареных яиц.

Ингредиенты:

морковь свежая – 500-600 г

яйца – 6 шт.

сыр твердый – 150 г

сметана (жирная) – 2 ст.л.

чеснок – 3 зуб.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и охладить.

2. Очищенную морковь натереть на терке со средними отверстиями. Вареные яйца и сыр натереть на этой же терке.

3. Чеснок выжать через пресс и смешать со сметаной и специями. Вымешать все вместе в салатнике.

