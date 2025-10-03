Видео дня
Намазка-закуска из яиц и сыра: самый простой рецепт блюда за 2 минуты
Сыр и вареные яйца – лучшие продукты для приготовления вкусных и легких закусок, салатов. Для яркого и оригинального вкуса обязательно добавьте в основу чеснок, зелень, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с чесноком и майонезом.
Ингредиенты:
- 100 г твердого сыра
- 2 вареных яйца
- 100 г. крем-сыра
- 2-3 зубчика чеснока
- немного майонеза
- укроп и клюква для декора
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и яйца, чеснок.
2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
3. Сформируйте закуску, обваляйте в измельченном укропе.
