Сыр и вареные яйца – лучшие продукты для приготовления вкусных и легких закусок, салатов. Для яркого и оригинального вкуса обязательно добавьте в основу чеснок, зелень, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с чесноком и майонезом.

Ингредиенты:

100 г твердого сыра

2 вареных яйца

100 г. крем-сыра

2-3 зубчика чеснока

немного майонеза

укроп и клюква для декора

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и яйца, чеснок.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

3. Сформируйте закуску, обваляйте в измельченном укропе.

