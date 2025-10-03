Намазка-закуска из яиц и сыра: самый простой рецепт блюда за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Сыр и вареные яйца – лучшие продукты для приготовления вкусных и легких закусок, салатов. Для яркого и оригинального вкуса обязательно добавьте в основу чеснок, зелень, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с чесноком и майонезом.

Ингредиенты:

  • 100 г твердого сыра
  • 2 вареных яйца
  • 100 г. крем-сыра
  • 2-3 зубчика чеснока
  • немного майонеза
  • укроп и клюква для декора

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и яйца, чеснок.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

3. Сформируйте закуску, обваляйте в измельченном укропе.

