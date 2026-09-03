Намного вкуснее майонеза: рецепт идеального домашнего соуса к салатам
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Домашний соус для салатов – простой способ сделать даже привычное овощное блюдо более интересным. Его можно приготовить за несколько минут из продуктов, которые легко найти на кухне. Вкус получается одновременно нежным, кисло-сладким и немного пикантным.
Идея приготовления идеальной домашней заправки для салатов опубликована на странице vi kovall в Instagram.
Ингредиенты:
- французская горчица – 1,5 ст.л.
- американская горчица – 1,5 ст.л.
- мед – 40 г
- лимонный сок – 40 г
- соль – ⅓ ч.л.
- растительное масло – 150-200 мл.
Способ приготовления:
1. В глубокую миску положите французскую и американскую горчицу. Добавьте мед, лимонный сок и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы основа соуса стала однородной.
2. После этого постепенно вливайте растительное масло, постоянно перемешивая смесь. Важно не добавлять все масло сразу: так его будет проще смешать с остальными ингредиентами и получить гладкую консистенцию.
3. Для более быстрого результата соус можно взбить миксером или погружным блендером. Готовая заправка должна быть однородной, густой и хорошо держаться на овощах.
4. Домашний соус можно сразу добавлять в салат. Он особенно хорошо сочетается со свежими овощами и зеленью, но им также можно заправлять салаты с другими привычными сочетаниями продуктов.
5. Если готовите салат заранее, лучше добавлять соус непосредственно перед подачей. Так овощи останутся свежими, а заправка равномерно распределится по всем ингредиентам.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: