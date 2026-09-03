Намного вкуснее майонеза: рецепт идеального домашнего соуса к салатам

Домашний соус для салатов – простой способ сделать даже привычное овощное блюдо более интересным. Его можно приготовить за несколько минут из продуктов, которые легко найти на кухне. Вкус получается одновременно нежным, кисло-сладким и немного пикантным.

Идея приготовления идеальной домашней заправки для салатов опубликована на странице vi kovall в Instagram.

Ингредиенты:

французская горчица – 1,5 ст.л.

американская горчица – 1,5 ст.л.

мед – 40 г

лимонный сок – 40 г

соль – ⅓ ч.л.

растительное масло – 150-200 мл.

Способ приготовления:

1. В глубокую миску положите французскую и американскую горчицу. Добавьте мед, лимонный сок и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы основа соуса стала однородной.

2. После этого постепенно вливайте растительное масло, постоянно перемешивая смесь. Важно не добавлять все масло сразу: так его будет проще смешать с остальными ингредиентами и получить гладкую консистенцию.

3. Для более быстрого результата соус можно взбить миксером или погружным блендером. Готовая заправка должна быть однородной, густой и хорошо держаться на овощах.

4. Домашний соус можно сразу добавлять в салат. Он особенно хорошо сочетается со свежими овощами и зеленью, но им также можно заправлять салаты с другими привычными сочетаниями продуктов.

5. Если готовите салат заранее, лучше добавлять соус непосредственно перед подачей. Так овощи останутся свежими, а заправка равномерно распределится по всем ингредиентам.

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