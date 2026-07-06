Лето – именно то время, когда хочется готовить домашнюю выпечку из свежих сезонных продуктов. Один из лучших вариантов – нежный пирог с ревенем, который отличается приятной кислинкой и мягкой, воздушной текстурой. По желанию в него можно добавить черешню или другие сезонные ягоды, чтобы сделать вкус ещё более интересным. Такой десерт прекрасно сочетается с чаем, кофе или домашним лимонадом и готовится из простых ингредиентов.

Идея приготовления пирога с ревенем к чаю опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

сахар – 100 г

ванильный сахар или ванильный экстракт – 1 ч.л.

яйца – 2 шт.

сметана (18%) – 2 ст.л.

пшеничная мука – 100 г

крахмал – 50 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ревень – 200 г

черешня – по желанию

Способ приготовления:

1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Взбейте его с сахаром и ванилью до получения светлой пышной массы.

2. По одному введите яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Затем добавьте сметану и снова перемешайте до однородности.

3. Отдельно смешайте муку, крахмал и разрыхлитель. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и замесите нежное однородное тесто.

4. Ревень очистите от грубых волокон, если они есть, и нарежьте небольшими кусочками. По желанию добавьте несколько очищенных ягод черешни.

5. Часть ревеня можно сразу смешать с тестом, а часть выложить сверху перед выпечкой. Так пирог будет выглядеть более аппетитно.

6. Форму для выпечки застелите пергаментом или смажьте сливочным маслом. Переложите тесто и равномерно распределите его.

7. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 40–45 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна оставаться сухой.

8. Готовый пирог немного остудите в форме, после чего переложите на решетку. Перед подачей по желанию посыпьте сахарной пудрой.

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