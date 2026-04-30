Редис – один из первых сезонных овощей, который быстро появляется на столе весной. Обычно его добавляют в салаты, но есть более простой и интересный вариант приготовления. Этот способ позволяет раскрыть вкус по-новому. Блюдо готовится за считанные минуты и не требует сложных ингредиентов. В результате получается хрустящая закуска, которую хочется готовить снова и снова.

Идея приготовления сочного битого редиса с чесноком опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

редиска – 250 г

чеснок – 2 зубчика

яблочный уксус – 1,5-2 ст.л.

вода – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

зелень – петрушка, укроп или кинза

перец горошком – по вкусу

масло – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала хорошо помойте редиску и обрежьте хвостики.

2. Сделайте легкие удары ножом или кухонным молотком, чтобы каждый овощ немного треснул – именно это позволит маринаду лучше проникнуть внутрь.

3. Переложите подготовленную редиску в контейнер или банку. Добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, перец и нарезанную зелень.

4. Отдельно смешайте воду с яблочным уксусом и, по желанию, добавьте немного растительного масла. Влейте маринад к редису, закройте емкость и хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

5. Поставьте закуску в холодильник минимум на 30 минут.

6. За это время редиска промаринуется, оставаясь хрустящей, но более насыщенной на вкус.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: