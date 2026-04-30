Настоящий хит этой весны: как приготовить трендовую битую редиску с чесноком
Редис – один из первых сезонных овощей, который быстро появляется на столе весной. Обычно его добавляют в салаты, но есть более простой и интересный вариант приготовления. Этот способ позволяет раскрыть вкус по-новому. Блюдо готовится за считанные минуты и не требует сложных ингредиентов. В результате получается хрустящая закуска, которую хочется готовить снова и снова.
Идея приготовления сочного битого редиса с чесноком опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- редиска – 250 г
- чеснок – 2 зубчика
- яблочный уксус – 1,5-2 ст.л.
- вода – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- зелень – петрушка, укроп или кинза
- перец горошком – по вкусу
- масло – по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала хорошо помойте редиску и обрежьте хвостики.
2. Сделайте легкие удары ножом или кухонным молотком, чтобы каждый овощ немного треснул – именно это позволит маринаду лучше проникнуть внутрь.
3. Переложите подготовленную редиску в контейнер или банку. Добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, перец и нарезанную зелень.
4. Отдельно смешайте воду с яблочным уксусом и, по желанию, добавьте немного растительного масла. Влейте маринад к редису, закройте емкость и хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
5. Поставьте закуску в холодильник минимум на 30 минут.
6. За это время редиска промаринуется, оставаясь хрустящей, но более насыщенной на вкус.
