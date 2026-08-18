Домашняя сгущенка

Сгущенное молоко можно готовить из молока, а также сухого молока. Для того, чтобы оно было густым, кулинары советуют добавить кукурузный крахмал.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней сгущенки из сухого молока.

Ингредиенты:

Сухое обезжиренное молоко 100 г

Молоко 200 мл

Кукурузный крахмал 1 ст. л.

Подсластитель по вкусу

Способ приготовления:

1. Сухое обезжиренное молоко обжарить на сухой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, до легкого золотисто-карамельного цвета. Важно не пережарить.

2. Обжаренное молоко добавить в обычное молоко, всыпать кукурузный крахмал и подсластитель. Перемешать и взбить блендером до максимально однородной консистенции.

3. Перелить массу в небольшую кастрюлю и нагревать на медленном огне, постоянно помешивая венчиком, пока масса не загустеет – примерно 1 минуту.

Переложить в баночку и дать сгущенке полностью остыть!

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