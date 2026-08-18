Настоящяя домашняя сгущенка из 3 ингредиентов: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
633
Домашняя сгущенка
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Сгущенное молоко можно готовить из молока, а также сухого молока. Для того, чтобы оно было густым, кулинары советуют добавить кукурузный крахмал.

Как приготовить домашнюю сгущенку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашней сгущенки из сухого молока.

Ингредиенты:

  • Сухое обезжиренное молоко 100 г
  • Молоко 200 мл
  • Кукурузный крахмал 1 ст. л.
  • Подсластитель по вкусу

Способ приготовления:

1. Сухое обезжиренное молоко обжарить на сухой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, до легкого золотисто-карамельного цвета. Важно не пережарить.

Жареное молоко

2. Обжаренное молоко добавить в обычное молоко, всыпать кукурузный крахмал и подсластитель. Перемешать и взбить блендером до максимально однородной консистенции.

Основа для сгущенки

3. Перелить массу в небольшую кастрюлю и нагревать на медленном огне, постоянно помешивая венчиком, пока масса не загустеет – примерно 1 минуту.

Приготовление сгущенки

Переложить в баночку и дать сгущенке полностью остыть!

Готовая сгущенка

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