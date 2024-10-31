Яблоки – это универсальный фрукт, который можно есть как самостоятельный продукт, так и добавлять практически к любым блюдам, даже основным. Именно поэтому они так популярны и есть в каждом доме.

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А еще, яблоки хранятся достаточно долго, поэтому хозяйки часто покупают их в большом количестве и держат в холодильнике. Но иногда случается так, что уже через несколько дней после приобретения фрукт начинает портиться. Что делать, чтобы не допустить этого неприятного момента, разбирался Express вместе с Полом Джексоном из NRC Business Waste.

Как оказалось, не следует хранить яблоки в холодильнике. Идеальным местом для них будет погреб, ведь там всегда прохладно, сухо и темно. Также отличным местом может стать подвал. Но для того чтобы яблоки хранились действительно долго, с самого начала они должны быть полностью целыми. Если плод не содержит следов повреждений или начала гниения, а его кожица полностью цельная, процесс порчи начнется гораздо позже.

Кроме этого, есть лайфхак, способный сохранить яблоки свежими еще дольше. Он заключается в содержании этого фрукта подальше от картофеля. Дело в том, что овощ выделяет много газа этилена, провоцирующего начало гниения и ускоряющего все его процессы. Сохраняйте яблоки подальше от картофеля и вы будете удивлены существенно увеличенным сроком их годности.

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