Беляши – сытное, вкусное, домашнее блюдо из теста, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы тесто получилось удачным, кулинары советуют его готовить на дрожжах.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, не жирных беляшей, с мясной начинкой.

Ингредиенты:

40 г прессованных дрожжей

1 ст.л. сахара

200 мл теплой воды

200 мл теплого молока

1 яйцо

1 ч.л. соли (с небольшой горкой)

800 г муки

40 г растительного масла

Начинка:

800 г свиного фарша

2 луковицы

2-3 зуб. чеснока

соль

перец

100 мл холодной воды

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте воду с дрожжами, добавьте сахар, перемешайте и всыпьте немного муки. Отдельно смешайте яйцо с водой, добавьте сахар и воду, перемешайте и влейте опару, добавьте растительное масло, перемешайте, высыпьте всю муку, замесите тесто.

2. Фарш смешайте с луком, специями, чесноком и добавьте холодную воду.

3. Сформируйте беляши, обжарьте в большом количестве масла.

Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир!

