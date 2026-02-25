Не будут жирными: домашние вкусные беляши на дрожжевом тесте
Беляши – сытное, вкусное, домашнее блюдо из теста, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы тесто получилось удачным, кулинары советуют его готовить на дрожжах.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, не жирных беляшей, с мясной начинкой.
Ингредиенты:
- 40 г прессованных дрожжей
- 1 ст.л. сахара
- 200 мл теплой воды
- 200 мл теплого молока
- 1 яйцо
- 1 ч.л. соли (с небольшой горкой)
- 800 г муки
- 40 г растительного масла
Начинка:
- 800 г свиного фарша
- 2 луковицы
- 2-3 зуб. чеснока
- соль
- перец
- 100 мл холодной воды
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте воду с дрожжами, добавьте сахар, перемешайте и всыпьте немного муки. Отдельно смешайте яйцо с водой, добавьте сахар и воду, перемешайте и влейте опару, добавьте растительное масло, перемешайте, высыпьте всю муку, замесите тесто.
2. Фарш смешайте с луком, специями, чесноком и добавьте холодную воду.
3. Сформируйте беляши, обжарьте в большом количестве масла.
Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир!
