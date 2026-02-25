Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Не будут жирными: домашние вкусные беляши на дрожжевом тесте

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
306
Беляши – сытное, вкусное, домашнее блюдо из теста, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы тесто получилось удачным, кулинары советуют его готовить на дрожжах. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, не жирных беляшей, с мясной начинкой.

Ингредиенты:

  • 40 г прессованных дрожжей
  • 1 ст.л. сахара
  • 200 мл теплой воды
  • 200 мл теплого молока
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. соли (с небольшой горкой)
  • 800 г муки
  • 40 г растительного масла

Начинка:

  • 800 г свиного фарша
  • 2 луковицы
  • 2-3 зуб. чеснока
  • соль
  • перец
  • 100 мл холодной воды

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте воду с дрожжами, добавьте сахар, перемешайте и всыпьте немного муки. Отдельно смешайте яйцо с водой, добавьте сахар и воду, перемешайте и влейте опару, добавьте растительное масло, перемешайте, высыпьте всю муку, замесите тесто.

2. Фарш смешайте с луком, специями, чесноком и добавьте холодную воду.

3. Сформируйте беляши, обжарьте в большом количестве масла.

Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир!

