Голубцы – блюдо, которое готовят во многих семьях, особенно в холодное время года. Классический рецепт всегда вкусный, но иногда хочется сделать блюдо более интересным и поразить гостей необычным вкусом. Есть простой ингредиент, который превращает знакомые голубцы в настоящий кулинарный сюрприз. Благодаря ему блюдо получается ароматным, сочным и с легкой сладковатой ноткой.

Редакция FoodOboz расскажет, что можно добавить в голубцы для лучшего вкуса. Ингредиент довольно необычный, но результат того стоит.

Главный секрет

Чтобы голубцы стали особенными, в начинку стоит добавить айву. Этот фрукт сочетается с рисом и овощами, придает нежную кислинку и легкую фруктовую сладость. Благодаря айве блюдо приобретает более глубокий вкус, а сама начинка получается более сочной.

Ингредиенты:

капустные листья – 500 г (или виноградные – 250 г)

рис длиннозерный – 2 ст.л.

лук – 0,5 головки

айва – 1 шт.

изюм – горсть

укроп – 1 ст.л.

сливочное масло – 70 г

сметана или сливки – 120-130 мл.

лимонный сок — несколько капель

цедра или цукаты — по 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Айву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками.

2. Выложите в сотейник с небольшим количеством воды, сахаром и сливочным маслом.

3. Тушите под крышкой до полуготовности.

4. Добавьте изюм и прогрейте еще несколько минут.

5. Кожуру айвы отварите с лимонной или апельсиновой цедрой, процедите отвар – он понадобится для тушения.

6. Промойте крупу и отварите до полуготовности в подсоленной воде.

7. Лук нарежьте кубиками, обжарьте до золотистости. Добавьте укроп и немного лимонного сока.

8. Соедините айву с изюмом, рис и лук. Начинку выложите на подготовленные капустные или виноградные листья, сверните в небольшие голубцы.

9. Дно кастрюли выстелите листьями, выложите голубцы слоями, залейте отваром из айвы. Готовьте под крышкой на слабом огне 35-40 минут.

10. Полейте готовые голубцы сметаной или сливками.

11. Для большей выразительности подайте отдельно мелко нарезанные цукаты или тертую цедру с сахаром.

