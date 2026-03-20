Не курица и не свинина: рассказываем, из какого мяса получатся самые сочные отбивные

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,2 т.
Домашние отбивные можно готовить из любого мяса, но вкуснее всего будет – из куриного филе, а также филе индейки. Для того, чтобы отбивные были сочным, кулинары советуют хорошо отбить мясо, добавить соль, специи и обязательным условием есть – кляр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных и сочных отбивных из филе индейки.

Ингредиенты: 

  • филе индейки
  • соль, перец
  • яйцо
  • мука
  • лук
  • шампиньоны
  • 1 ст.л муки
  • 150 мл сливок

Способ приготовления: 

1. Кусочки мяса отбиваем, солим и перчим.

2. Окунаем в муку, а затем в яйцо.

3. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

4. Соус: лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим еще 5-7 минуток. Солим, перчим, добавляем муку и вливаем сливки. Готовим на невысоком огне до загустения.

Подавайте отбивные с грибным соусом! 

