Не курица и не свинина: рассказываем, из какого мяса получатся самые сочные отбивные
Домашние отбивные можно готовить из любого мяса, но вкуснее всего будет – из куриного филе, а также филе индейки. Для того, чтобы отбивные были сочным, кулинары советуют хорошо отбить мясо, добавить соль, специи и обязательным условием есть – кляр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных и сочных отбивных из филе индейки.
Ингредиенты:
- филе индейки
- соль, перец
- яйцо
- мука
- лук
- шампиньоны
- 1 ст.л муки
- 150 мл сливок
Способ приготовления:
1. Кусочки мяса отбиваем, солим и перчим.
2. Окунаем в муку, а затем в яйцо.
3. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
4. Соус: лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим еще 5-7 минуток. Солим, перчим, добавляем муку и вливаем сливки. Готовим на невысоком огне до загустения.
Подавайте отбивные с грибным соусом!
