Не обязательно варить клубничное варенье: поджарьте его на сковороде, чтобы получился густой десерт

Клубничное варенье можно приготовить необычным способом, не используя большую кастрюлю. Для этого ягоды готовят прямо на сковороде, благодаря чему лишняя влага быстро испаряется. В результате варенье получается густым, ароматным и с целыми кусочками клубники.

Редакция FoodOboz расскажет , как приготовить вкусное домашнее варенье на сковороде.

Ингредиенты:

клубника – 1 кг.

сахар – 1 кг.

лимонная кислота – щепотка

вода – 2 ст.л.

Из указанного количества продуктов получается примерно две полулитровые банки варенья и небольшая порция для дегустации.

Как приготовить клубничное варенье на сковороде:

1. Сначала клубнику нужно хорошо промыть, перебрать и удалить зеленые хвостики. Крупные ягоды можно разрезать пополам, а мелкие оставить целыми. После этого клубнику следует обсушить, чтобы в сковороду не попало много лишней воды.

2. Для приготовления лучше взять широкую сковороду с толстым дном. Именно большая площадь посуды поможет влаге быстрее испариться, поэтому варенье не будет жидким.

3. Налейте в сковороду две столовые ложки воды и поставьте её на средний огонь. Когда вода нагреется, выложите клубнику. Дождитесь закипания и готовьте ягоды примерно 10 минут без крышки.

4. Во время приготовления клубника выделит много сока. Периодически аккуратно перемешивайте ягоды лопаткой, чтобы они равномерно прогревались. Главное на этом этапе – не накрывать сковороду крышкой, ведь лишняя жидкость должна испариться.

5. Через 10 минут добавьте сахар и щепотку лимонной кислоты. Перемешайте и продолжайте варить варенье ещё около 5 минут после повторного закипания. Огонь должен оставаться средним.

6. Пенку, которая появится на поверхности, можно не снимать. В процессе дальнейшего нагрева она постепенно исчезнет, а варенье станет однородным.

7. Готовность можно проверить по консистенции: масса должна стать заметно гуще, а ягоды остаться целыми. Не стоит ждать очень плотной консистенции непосредственно на сковороде, поскольку после остывания клубничное варенье загустеет ещё больше.

8. Горячее варенье разложите по заранее стерилизованным сухим банкам и герметично закройте чистыми крышками. Оставьте заготовки остывать, после чего перенесите их в прохладное место для хранения.

9. Такое клубничное варенье получается густым, насыщенным и хорошо держит форму. Благодаря приготовлению на сковороде в нём остаётся много ягод, а лишний сироп не занимает большую часть банки. Его можно подавать к блинчикам, сырникам, оладьям или просто намазывать на свежий хлеб.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: