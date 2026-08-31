Не обязательно варить клубничное варенье: поджарьте его на сковороде, чтобы получился густой десерт
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Клубничное варенье можно приготовить необычным способом, не используя большую кастрюлю. Для этого ягоды готовят прямо на сковороде, благодаря чему лишняя влага быстро испаряется. В результате варенье получается густым, ароматным и с целыми кусочками клубники.
Редакция FoodOboz расскажет , как приготовить вкусное домашнее варенье на сковороде.
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг.
- сахар – 1 кг.
- лимонная кислота – щепотка
- вода – 2 ст.л.
Из указанного количества продуктов получается примерно две полулитровые банки варенья и небольшая порция для дегустации.
Как приготовить клубничное варенье на сковороде:
1. Сначала клубнику нужно хорошо промыть, перебрать и удалить зеленые хвостики. Крупные ягоды можно разрезать пополам, а мелкие оставить целыми. После этого клубнику следует обсушить, чтобы в сковороду не попало много лишней воды.
2. Для приготовления лучше взять широкую сковороду с толстым дном. Именно большая площадь посуды поможет влаге быстрее испариться, поэтому варенье не будет жидким.
3. Налейте в сковороду две столовые ложки воды и поставьте её на средний огонь. Когда вода нагреется, выложите клубнику. Дождитесь закипания и готовьте ягоды примерно 10 минут без крышки.
4. Во время приготовления клубника выделит много сока. Периодически аккуратно перемешивайте ягоды лопаткой, чтобы они равномерно прогревались. Главное на этом этапе – не накрывать сковороду крышкой, ведь лишняя жидкость должна испариться.
5. Через 10 минут добавьте сахар и щепотку лимонной кислоты. Перемешайте и продолжайте варить варенье ещё около 5 минут после повторного закипания. Огонь должен оставаться средним.
6. Пенку, которая появится на поверхности, можно не снимать. В процессе дальнейшего нагрева она постепенно исчезнет, а варенье станет однородным.
7. Готовность можно проверить по консистенции: масса должна стать заметно гуще, а ягоды остаться целыми. Не стоит ждать очень плотной консистенции непосредственно на сковороде, поскольку после остывания клубничное варенье загустеет ещё больше.
8. Горячее варенье разложите по заранее стерилизованным сухим банкам и герметично закройте чистыми крышками. Оставьте заготовки остывать, после чего перенесите их в прохладное место для хранения.
9. Такое клубничное варенье получается густым, насыщенным и хорошо держит форму. Благодаря приготовлению на сковороде в нём остаётся много ягод, а лишний сироп не занимает большую часть банки. Его можно подавать к блинчикам, сырникам, оладьям или просто намазывать на свежий хлеб.
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