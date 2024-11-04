Яйца – очень полезный и ценный продукт, который можно и нужно есть всем. Готовить из них можно вкусные яичницы, омлеты, домашние салаты, бутерброды, намазки, майонез.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, сыра, грибов и лаваша.

Ингредиенты:

шампиньоны

яйца

сыр

тортилья или лаваш

крем-сыр

ветчина

листья салата

Способ приготовления:

1. Обжарьте порезанные слайсами грибы, сверху вылейте взбитые яйца.

2. Сверху выложите тортилью, дайте яйцам прихватиться и переверните.

3. Смажьте крем-сыром, выложите ветчину, сыр, листья салата и сверните пополам.

Разрежьте пополам и можно есть!

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