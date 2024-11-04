Видео дня
Не омлет и не яичница: что полезного приготовить из яиц и лаваша для сытного завтрака
Яйца – очень полезный и ценный продукт, который можно и нужно есть всем. Готовить из них можно вкусные яичницы, омлеты, домашние салаты, бутерброды, намазки, майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, сыра, грибов и лаваша.
Ингредиенты:
- шампиньоны
- яйца
- сыр
- тортилья или лаваш
- крем-сыр
- ветчина
- листья салата
Способ приготовления:
1. Обжарьте порезанные слайсами грибы, сверху вылейте взбитые яйца.
2. Сверху выложите тортилью, дайте яйцам прихватиться и переверните.
3. Смажьте крем-сыром, выложите ветчину, сыр, листья салата и сверните пополам.
Разрежьте пополам и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: