Не омлет и не яичница: что полезного приготовить из яиц и лаваша для сытного завтрака

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Яйца – очень полезный и ценный продукт, который можно и нужно есть всем. Готовить из них можно вкусные яичницы, омлеты, домашние салаты, бутерброды, намазки, майонез.

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Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, сыра, грибов и лаваша.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • шампиньоны
  • яйца
  • сыр
  • тортилья или лаваш
  • крем-сыр
  • ветчина
  • листья салата

Способ приготовления:

1. Обжарьте порезанные слайсами грибы, сверху вылейте взбитые яйца.

Яичная смесь

2. Сверху выложите тортилью, дайте яйцам прихватиться и переверните.

Приготовление блюда

3. Смажьте крем-сыром, выложите ветчину, сыр, листья салата и сверните пополам.

Начинка для блюда

Разрежьте пополам и можно есть!

Готовое блюдо

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