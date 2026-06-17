Не просто серая каша: как вкусно приготовить овсянку-тирамису, которая понравится всем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
519
Не просто серая каша: как вкусно приготовить овсянку-тирамису, которая понравится всем
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Обычная овсянка может стать гораздо интереснее, если добавить в неё несколько простых ингредиентов. Один из популярных вариантов – приготовить её в стиле тирамису. Такой завтрак не требует длительного пребывания у плиты, а все продукты достаточно смешать вечером. Утром остаётся лишь достать готовое блюдо из холодильника и наслаждаться нежным вкусом.

Идея приготовления вкусной овсянки-тирамису опубликована на странице фудблогерши fedorenko pp в Instagram.

Не просто серая каша: как вкусно приготовить овсянку-тирамису, которая понравится всем

Ингредиенты:

  • кисломолочный сыр – 180 г
  • йогурт – 200 г
  • подсластитель – по вкусу
  • семена чиа – 30 г
  • овсяные хлопья – 30 г
  • кофе – 30 мл.
  • какао – 5 г

Способ приготовления:

Не просто серая каша: как вкусно приготовить овсянку-тирамису, которая понравится всем

1. Смешайте творог с йогуртом до однородной консистенции. Добавьте подсластитель и еще раз тщательно перемешайте.

2. Добавьте семена чиа и овсяные хлопья. Влейте охлажденный кофе и хорошо перемешайте все ингредиенты.

Не просто серая каша: как вкусно приготовить овсянку-тирамису, которая понравится всем

3. Переложите массу в контейнер или стакан для подачи и поставьте в холодильник на ночь.

4. За это время овсянка приобретет нежную текстуру, а все вкусы хорошо смешаются между собой.

Не просто серая каша: как вкусно приготовить овсянку-тирамису, которая понравится всем

5. Перед подачей посыпьте поверхность какао. Именно этот завершающий штрих придает блюду характерный вкус и делает его похожим на классическое тирамису.

6. Готовая овсянка-тирамису получается нежной, ароматной и очень простой в приготовлении. Такой завтрак не требует утренних хлопот и станет прекрасной альтернативой привычным кашам.

Не просто серая каша: как вкусно приготовить овсянку-тирамису, которая понравится всем

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