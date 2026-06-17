Обычная овсянка может стать гораздо интереснее, если добавить в неё несколько простых ингредиентов. Один из популярных вариантов – приготовить её в стиле тирамису. Такой завтрак не требует длительного пребывания у плиты, а все продукты достаточно смешать вечером. Утром остаётся лишь достать готовое блюдо из холодильника и наслаждаться нежным вкусом.

Идея приготовления вкусной овсянки-тирамису опубликована на странице фудблогерши fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный сыр – 180 г

йогурт – 200 г

подсластитель – по вкусу

семена чиа – 30 г

овсяные хлопья – 30 г

кофе – 30 мл.

какао – 5 г

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с йогуртом до однородной консистенции. Добавьте подсластитель и еще раз тщательно перемешайте.

2. Добавьте семена чиа и овсяные хлопья. Влейте охлажденный кофе и хорошо перемешайте все ингредиенты.

3. Переложите массу в контейнер или стакан для подачи и поставьте в холодильник на ночь.

4. За это время овсянка приобретет нежную текстуру, а все вкусы хорошо смешаются между собой.

5. Перед подачей посыпьте поверхность какао. Именно этот завершающий штрих придает блюду характерный вкус и делает его похожим на классическое тирамису.

6. Готовая овсянка-тирамису получается нежной, ароматной и очень простой в приготовлении. Такой завтрак не требует утренних хлопот и станет прекрасной альтернативой привычным кашам.

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