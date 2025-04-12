Не просто скучная каша: как вкусно и бюджетно приготовить гречку, чтобы ели все
Гречка – довольно обыденная крупа, которой трудно кого-то удивить. Но ее можно сделать действительно оригинальной и вкусной. Для этого вам понадобятся куриные сердечки.
Идея приготовления гречки с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Жанны с ником zhannakon75 в Instagram. Очень вкусно подать со свежим салатом.
Ингредиенты:
- гречка – 500 г
- вода – 1,5 л.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт
- томатная паста – 2 ст.л.
- чеснок сухой – 1 ч.л.
- соль, перец черный по вкусу (примерно 1 ч.л. соли с верхом, 1/3 ч.л. перец черный)
- сердечки куриные – 500-700 г
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Обжарить сердечки на растительном масле до испарения жидкости.
2. Обжарить немного до золотистостого цвета, добавить лук полукольцами), натереть морковь.
3. Добавить томатную пасту, специи, все перемешать.
4. Тушить 5-7 минут.
5. Засыпать гречку, залить водой и накрыть крышкой.
6. Тушить на среднем огне до готовности гречки (при этом несколько раз перемешать).
7. По желанию украсить зеленью.
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