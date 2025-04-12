Не просто скучная каша: как вкусно и бюджетно приготовить гречку, чтобы ели все

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
42
Не просто скучная каша: как вкусно и бюджетно приготовить гречку, чтобы ели все

Гречка – довольно обыденная крупа, которой трудно кого-то удивить. Но ее можно сделать действительно оригинальной и вкусной. Для этого вам понадобятся куриные сердечки.

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Идея приготовления гречки с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Жанны с ником zhannakon75 в Instagram. Очень вкусно подать со свежим салатом.

Не просто скучная каша: как вкусно и бюджетно приготовить гречку, чтобы ели все

Ингредиенты:

  • гречка – 500 г
  • вода – 1,5 л.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • чеснок сухой – 1 ч.л.
  • соль, перец черный по вкусу (примерно 1 ч.л. соли с верхом, 1/3 ч.л. перец черный)
  • сердечки куриные – 500-700 г
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Не просто скучная каша: как вкусно и бюджетно приготовить гречку, чтобы ели все

1. Обжарить сердечки на растительном масле до испарения жидкости.

2. Обжарить немного до золотистостого цвета, добавить лук полукольцами), натереть морковь.

Не просто скучная каша: как вкусно и бюджетно приготовить гречку, чтобы ели все

3. Добавить томатную пасту, специи, все перемешать.

4. Тушить 5-7 минут.

Не просто скучная каша: как вкусно и бюджетно приготовить гречку, чтобы ели все

5. Засыпать гречку, залить водой и накрыть крышкой.

Не просто скучная каша: как вкусно и бюджетно приготовить гречку, чтобы ели все

6. Тушить на среднем огне до готовности гречки (при этом несколько раз перемешать).

Не просто скучная каша: как вкусно и бюджетно приготовить гречку, чтобы ели все

7. По желанию украсить зеленью.

Не просто скучная каша: как вкусно и бюджетно приготовить гречку, чтобы ели все

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