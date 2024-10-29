Достаточно часто мы покупаем фету в надежде в ближайшее время приготовить греческий салат, после чего успешно забываем о ее наличие в холодильнике на долгие недели. Больше такого не повторится, ведь, как выяснилось, этот вид сыра можно использовать совсем по другому.

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Фудблогер Илона Шевчук заявляет, что рецепт, который она представила в Instagram, является лучшей судьбой для сыра фета, о котором забыли в холодильнике. Невероятное сочетание вкусов точно понравится всем. В Греции также готовят нечто подобное и называют Фета саганаки.

Ингредиенты

Сыр Фета – 1 шт

Мука

Яйцо

Кунжут

Мед

Оливковое масло

Способ приготовления

1. Сыр фета погрузить сначала в муку, затем в яйцо, а затем в кунжут.

2. Жарить на хорошо разогретой с оливковым маслом сковороде с каждой стороны.

3. Кунжут быстро жарится и может подгореть, поэтому жарим каждую сторону не более 30 секунд.

4. Готовое блюдо поливаем медом и наслаждаемся.

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