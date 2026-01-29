Не только из крупы: какой продукт можно использовать для приготовления вкусных гречаников

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
6


Классические гречаники – это котлетки с крупой и мясом. Но совсем не обязательно отваривать кашу для таких изделий. Используйте хлопья, чтобы сэкономить время и приготовить идеальное блюдо.

Идея приготовления гречаников из хлопьев опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.



Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • гречневые хлопья – 150 г
  • яйца – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль – щепотка
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:



1. В большую миску к фаршу добавьте измельченный лук, выжатый чеснок, яйца и гречневые хлопья

2. Посолите и поперчите.



3. Тщательно все перемешайте руками.



4. Дайте постоять 15 минут.



5. Сформируйте из полученной массы котлетки.

6. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте гречаники с обеих сторон до золотистой корочки.





