Не только из крупы: какой продукт можно использовать для приготовления вкусных гречаников
Классические гречаники – это котлетки с крупой и мясом. Но совсем не обязательно отваривать кашу для таких изделий. Используйте хлопья, чтобы сэкономить время и приготовить идеальное блюдо.
Идея приготовления гречаников из хлопьев опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- гречневые хлопья – 150 г
- яйца – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- соль – щепотка
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В большую миску к фаршу добавьте измельченный лук, выжатый чеснок, яйца и гречневые хлопья
2. Посолите и поперчите.
3. Тщательно все перемешайте руками.
4. Дайте постоять 15 минут.
5. Сформируйте из полученной массы котлетки.
6. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте гречаники с обеих сторон до золотистой корочки.
