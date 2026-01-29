Классические гречаники – это котлетки с крупой и мясом. Но совсем не обязательно отваривать кашу для таких изделий. Используйте хлопья, чтобы сэкономить время и приготовить идеальное блюдо.

Идея приготовления гречаников из хлопьев опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

гречневые хлопья – 150 г

яйца – 3 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

соль – щепотка

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В большую миску к фаршу добавьте измельченный лук, выжатый чеснок, яйца и гречневые хлопья

2. Посолите и поперчите.

3. Тщательно все перемешайте руками.

4. Дайте постоять 15 минут.

5. Сформируйте из полученной массы котлетки.

6. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте гречаники с обеих сторон до золотистой корочки.

