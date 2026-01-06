Не только пюре или жареная: как приготовить вкусную и сытную запеканку из картофеля на ужин
Картофель часто просто отваривают или жарят на ужин. Но будет сночно проще и сытнее, если сделать запеканку. Добавьте нежный мясной соус, а также много сыра – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 6-8 шт.
- сыр моцарелла – 200 г
Ингредиенты для мясного соуса:
- фарш (курица или свинина) – 500 г
- сливочное масло – 30 г
- лук – 1 шт.
- специи: сушеный чеснок, приправа к мясу, соль, итальянские травы – по вкусу
- томатная паста – 2 ч.л.
- сливки 20-30 % – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Для мясного соуса сначала обжарить мелко нарезанный лук на сливочном масле.
2. Добавить фарш и с помощью лопатки разбить его на маленькие кусочки.
3. Тушить минут 15.
4. Всыпать специи и добавить томатную пасту и сливки.
5. Хорошо перемешать и тушить еще 10 минут.
6. Картофель очистить от кожуры и нарезать на очень тоненькие слайсы, чтобы он почти просвечивался.
7. Собрать блюдо слоями. Выложить на дно формы слой картофеля, посолить.
8. Затем мясной соус и часть натертого сыра. Повторять так, пока не закончатся все ингредиенты. Сверху щедро посыпать сыром.
9. Обязательно накрыть фольгой и поставить запекаться в заранее разогретую духовку на 60 минут при температуре 180 градусов.
10. Готовое блюдо должно постоять 15 минут, а уже потом можно подавать.
