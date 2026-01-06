Картофель часто просто отваривают или жарят на ужин. Но будет сночно проще и сытнее, если сделать запеканку. Добавьте нежный мясной соус, а также много сыра – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 6-8 шт.

сыр моцарелла – 200 г

Ингредиенты для мясного соуса:

фарш (курица или свинина) – 500 г

сливочное масло – 30 г

лук – 1 шт.

специи: сушеный чеснок, приправа к мясу, соль, итальянские травы – по вкусу

томатная паста – 2 ч.л.

сливки 20-30 % – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Для мясного соуса сначала обжарить мелко нарезанный лук на сливочном масле.

2. Добавить фарш и с помощью лопатки разбить его на маленькие кусочки.

3. Тушить минут 15.

4. Всыпать специи и добавить томатную пасту и сливки.

5. Хорошо перемешать и тушить еще 10 минут.

6. Картофель очистить от кожуры и нарезать на очень тоненькие слайсы, чтобы он почти просвечивался.

7. Собрать блюдо слоями. Выложить на дно формы слой картофеля, посолить.

8. Затем мясной соус и часть натертого сыра. Повторять так, пока не закончатся все ингредиенты. Сверху щедро посыпать сыром.

9. Обязательно накрыть фольгой и поставить запекаться в заранее разогретую духовку на 60 минут при температуре 180 градусов.

10. Готовое блюдо должно постоять 15 минут, а уже потом можно подавать.

