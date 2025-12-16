Картофель на обед можно очень вкусно приготовить не только в виде пюре. Соедините овощ с сочной грудинкой и запеките – картофель получится очень мягким и ароматным. Подавать можно с любым любимым гарниром.

Идея приготовления запеченного картофеля с грудинкой на обед опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.

грудинка – 0,5 кг.

зелень – 1 пучок

чеснок – 2 зубчика

масло – 30 мл.

соль по вкусу – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отварить 15 минут до полуготовности.

2. Нарезать картофель кольцами, грудинку – кусочками.

3. Нанизать на шпажки, чередуя картофель и грудинку.

4. Смешать масло, измельченную зелень, чеснок и соль.

5. Смазать шпажки соусом.

6. Запекать до готовности и румяной корочки.

