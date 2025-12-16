Все рецепты
Не только пюре: как вкусно приготовить картофель на обед
Картофель на обед можно очень вкусно приготовить не только в виде пюре. Соедините овощ с сочной грудинкой и запеките – картофель получится очень мягким и ароматным. Подавать можно с любым любимым гарниром.
Идея приготовления запеченного картофеля с грудинкой на обед опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт.
- грудинка – 0,5 кг.
- зелень – 1 пучок
- чеснок – 2 зубчика
- масло – 30 мл.
- соль по вкусу – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель отварить 15 минут до полуготовности.
2. Нарезать картофель кольцами, грудинку – кусочками.
3. Нанизать на шпажки, чередуя картофель и грудинку.
4. Смешать масло, измельченную зелень, чеснок и соль.
5. Смазать шпажки соусом.
6. Запекать до готовности и румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: