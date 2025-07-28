Не только варенье: как приготовить из ежевики пикантный соус к мясу на зиму
Из сочной сезонной ежевики можно приготовить не только варенье, но и пикантный соус к мясу. Кисло-сладкий вкус такой заготовки прекрасно сочетается со стейком или запеченной грудинкой. Соус зорошо хранится, поэтому вы сможете угощать гостей круглый год таким лакомством.
Идея приготовления домашнего ежевичного соуса к мясу опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- ежевика – 1 кг.
- соль – 1/2 ст.л.
- сахар – 5 ст.л.
- хмели-сунели – 0,5 ч.л.
- паприки – 0,5 ч.л.
- смесь итальянских трав – 0,5 ч.л.
- горький перец – 0,5 стручка
- чеснок – 50 г
- уксус 9% – 10 мл.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- вода – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Ягоды помыть. Взбить блендером.
2. Перетереть ягоды через мелкое сито – так будет легко избавиться от косточек.
3. В кастрюлю вылить ежевичное пюре.
4. Всыпать соль, сахар, хмели-сунели, паприку, нарезанный горький перец, натертый чеснок, уксус.
5. Все перемешать, поставить на медленный огонь.
6. Варить 20 минут.
7. Смешать крахмал с водой.
8. Влить в ежевичный соус разведенный крахмал, постоянно помешивая венчиком 10 минут.
9. Горячий соус разлить в стерилизованные банки.
10. Закатать крышками, перевернуть банки вверх дном.
11. Укутать в одеяло и оставить до полного остывания на 12-24 часа.
12. Хранить соус в прохладном темном месте до зимы.
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