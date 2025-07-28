Из сочной сезонной ежевики можно приготовить не только варенье, но и пикантный соус к мясу. Кисло-сладкий вкус такой заготовки прекрасно сочетается со стейком или запеченной грудинкой. Соус зорошо хранится, поэтому вы сможете угощать гостей круглый год таким лакомством.

Идея приготовления домашнего ежевичного соуса к мясу опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

ежевика – 1 кг.

соль – 1/2 ст.л.

сахар – 5 ст.л.

хмели-сунели – 0,5 ч.л.

паприки – 0,5 ч.л.

смесь итальянских трав – 0,5 ч.л.

горький перец – 0,5 стручка

чеснок – 50 г

уксус 9% – 10 мл.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

вода – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Ягоды помыть. Взбить блендером.

2. Перетереть ягоды через мелкое сито – так будет легко избавиться от косточек.

3. В кастрюлю вылить ежевичное пюре.

4. Всыпать соль, сахар, хмели-сунели, паприку, нарезанный горький перец, натертый чеснок, уксус.

5. Все перемешать, поставить на медленный огонь.

6. Варить 20 минут.

7. Смешать крахмал с водой.

8. Влить в ежевичный соус разведенный крахмал, постоянно помешивая венчиком 10 минут.

9. Горячий соус разлить в стерилизованные банки.

10. Закатать крышками, перевернуть банки вверх дном.

11. Укутать в одеяло и оставить до полного остывания на 12-24 часа.

12. Хранить соус в прохладном темном месте до зимы.

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