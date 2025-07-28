Не только варенье: как приготовить из ежевики пикантный соус к мясу на зиму

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Не только варенье: как приготовить из ежевики пикантный соус к мясу на зиму

Из сочной сезонной ежевики можно приготовить не только варенье, но и пикантный соус к мясу. Кисло-сладкий вкус такой заготовки прекрасно сочетается со стейком или запеченной грудинкой. Соус зорошо хранится, поэтому вы сможете угощать гостей круглый год таким лакомством.

Идея приготовления домашнего ежевичного соуса к мясу опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Не только варенье: как приготовить из ежевики пикантный соус к мясу на зиму

Ингредиенты:

  • ежевика – 1 кг.
  • соль – 1/2 ст.л.
  • сахар – 5 ст.л.
  • хмели-сунели – 0,5 ч.л.
  • паприки – 0,5 ч.л.
  • смесь итальянских трав – 0,5 ч.л.
  • горький перец – 0,5 стручка
  • чеснок – 50 г
  • уксус 9% – 10 мл.
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л.
  • вода – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Не только варенье: как приготовить из ежевики пикантный соус к мясу на зиму

1. Ягоды помыть. Взбить блендером.

2. Перетереть ягоды через мелкое сито – так будет легко избавиться от косточек.

3. В кастрюлю вылить ежевичное пюре.

Не только варенье: как приготовить из ежевики пикантный соус к мясу на зиму

4. Всыпать соль, сахар, хмели-сунели, паприку, нарезанный горький перец, натертый чеснок, уксус.

5. Все перемешать, поставить на медленный огонь.

6. Варить 20 минут.

Не только варенье: как приготовить из ежевики пикантный соус к мясу на зиму

7. Смешать крахмал с водой.

8. Влить в ежевичный соус разведенный крахмал, постоянно помешивая венчиком 10 минут.

Не только варенье: как приготовить из ежевики пикантный соус к мясу на зиму

9. Горячий соус разлить в стерилизованные банки.

Не только варенье: как приготовить из ежевики пикантный соус к мясу на зиму

10. Закатать крышками, перевернуть банки вверх дном.

Не только варенье: как приготовить из ежевики пикантный соус к мясу на зиму

11. Укутать в одеяло и оставить до полного остывания на 12-24 часа.

12. Хранить соус в прохладном темном месте до зимы.

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