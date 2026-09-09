Не только вкусно, но и полезно: как приготовить рагу из чечевицы на обед

Чечевицу можно использовать не только для супов или гарниров. Если сочетать её с куриным бедром, помидорами и сладким перцем, получится густое и ароматное рагу, которое удобно готовить в одной сковороде. Для этого рецепта не нужно отдельно готовить каждый ингредиент. Курицу сначала обжаривают, после чего на той же сковороде готовят овощи и чечевицу. Затем все ингредиенты тушатся вместе, поэтому вкусы хорошо сочетаются между собой.

Идея приготовления сытного рагу с чечевицей на обед опубликована на странице korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное бедро без кожи – 150 г

сухая чечевица – 60 г

помидоры – 100 г

болгарский перец – 50 г

чеснок – 1 зубчик

оливковое масло – 5 г

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

вода или бульон – для тушения

Способ приготовления:

1. Куриное бедро нарежьте на удобные кусочки. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и обжарьте курицу с обеих сторон до появления легкой румяной корочки. После этого переложите мясо на тарелку.

2. В той же сковороде приготовьте овощи. Добавьте нарезанные помидоры и болгарский перец, затем положите измельченный чеснок. Посолите, поперчите и добавьте паприку. Перемешайте и тушите овощи несколько минут.

3. Промытую чечевицу высыпьте к овощам и залейте водой или бульоном. Жидкости должно быть достаточно для тушения чечевицы. Сверху выложите обжаренное куриное мясо.

4. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 20 минут. За это время чечевица должна стать мягкой, а курица – полностью приготовиться. Если во время тушения жидкость быстро испаряется, можно добавить еще немного воды или бульона.

5. Готовое рагу перемешайте и подавайте горячим. По желанию блюдо можно украсить свежей зеленью.

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