Немецкий сливовый пирог к чаю: делимся легким рецептом осеннего десерта

Осенью пироги лучше всего готовить с яблоками, сливами, ягодами. Для теста лучше всего подойдет сливочное масло, мука, сахар.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сливового пирога, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Сливочное масло 150 г

Сахар 150 г

Мука 300 г

Сливы 800 г

Сахар 3 ст. л. (это в начинку, если сливы очень кислые, то кладите больше)

Кукурузный крахмал 3 ст. л.

Измельченные орехи (миндаль или грецкие) 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сливы нарезаем на 4 части. Добавляем крахмал, сахар и орехи, перемешиваем.

2. Для теста: смешаем муку и сахар. Натрем замороженное сливочное масло и быстро перемешаем до образования крошки. Можно это сделать с помощью кухонного комбайна. Чем меньше контакта с руками, тем лучше.

3. Далее выкладываем 2/3 теста в форму, выстланную пергаментом. Слегка прижимаем. Сверху выкладываем сливы. Сверху – оставшееся тесто. Выпекаем при 180 градусах примерно 50 минут.

Подавайте с мороженным!

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