Немецкий сливовый пирог к чаю: делимся легким рецептом осеннего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
516
Рецепт вкусного сливового пирога
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Осенью пироги лучше всего готовить с яблоками, сливами, ягодами. Для теста лучше всего подойдет сливочное масло, мука, сахар.

Сливовый пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сливового пирога, который очень просто готовится. 

Ингредиенты: 

  • Сливочное масло 150 г
  • Сахар 150 г
  • Мука  300 г
  • Сливы 800 г
  • Сахар 3 ст. л. (это в начинку, если сливы очень кислые, то кладите больше)
  • Кукурузный крахмал 3 ст. л.
  • Измельченные орехи (миндаль или грецкие) 3 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Сливы нарезаем на 4 части. Добавляем крахмал, сахар и орехи, перемешиваем. 

Сливы для пирога

2. Для теста: смешаем муку и сахар. Натрем замороженное сливочное масло и быстро перемешаем до образования крошки. Можно это сделать с помощью кухонного комбайна. Чем меньше контакта с руками, тем лучше.

Тесто для пирога

3. Далее выкладываем 2/3 теста в форму, выстланную пергаментом. Слегка прижимаем. Сверху выкладываем сливы. Сверху – оставшееся тесто. Выпекаем при 180 градусах примерно 50 минут. 

Сколько выпекать пирог

Подавайте с мороженным!

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептдесерт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты