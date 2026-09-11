Немецкий сливовый пирог к чаю: делимся легким рецептом осеннего десерта
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Осенью пироги лучше всего готовить с яблоками, сливами, ягодами. Для теста лучше всего подойдет сливочное масло, мука, сахар.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сливового пирога, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Сливочное масло 150 г
- Сахар 150 г
- Мука 300 г
- Сливы 800 г
- Сахар 3 ст. л. (это в начинку, если сливы очень кислые, то кладите больше)
- Кукурузный крахмал 3 ст. л.
- Измельченные орехи (миндаль или грецкие) 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сливы нарезаем на 4 части. Добавляем крахмал, сахар и орехи, перемешиваем.
2. Для теста: смешаем муку и сахар. Натрем замороженное сливочное масло и быстро перемешаем до образования крошки. Можно это сделать с помощью кухонного комбайна. Чем меньше контакта с руками, тем лучше.
3. Далее выкладываем 2/3 теста в форму, выстланную пергаментом. Слегка прижимаем. Сверху выкладываем сливы. Сверху – оставшееся тесто. Выпекаем при 180 градусах примерно 50 минут.
Подавайте с мороженным!
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