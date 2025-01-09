Куриные крылышки – это всегда удачный выбор. А если они были приготовлены дома и с любовью, то их вкус точно ни с чем не сравнить.

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Как приготовить куриные крылышки так, чтобы ими лакомилась вся семья, в TikTok рассказала фудблогер с ником mariiam_foodblog. Она опубликовала необычный способ приготовления этого продукта, который изменит ваши представления о вкусе.

Ингредиенты

Крылышки – 1 кг

Крахмал – 1 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Черный перец – ½ ч.л.

Приправа к курице – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Просушиваем крылышки бумажными полотенцами от лишней влаги.

2. Смешиваем все ингредиенты в отдельной емкости и образовавшейся смесью натираем крылышки.

3. Выпекаем в течение 45 минут при 180 градусах.

4. Свежевыжатый чеснок, зелень и сыр, натертый на терке, смешиваем и присыпаем крылышки.

5. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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